Les programmes de fidélité sont des stratégies marketing efficaces pour conserver ses clients sur le long terme. En échange de quelques informations, les consommateurs se voient offrir des récompenses ou des réductions. C’est un bon moyen pour en savoir plus sur leurs habitudes d’achat et, simultanément, augmenter son chiffre d’affaires.

Pour rester performants, les programmes doivent constamment être affinés, personnalisés et repensés. Pour cela, il est indispensable d’en suivre les performances grâce à des métriques clés. Pourtant, seulement 67,2 % des entreprises qui ont un programme de fidélité en font un suivi précis.

Dans ce livre blanc, Comarch se penche sur cette problématique majeure. L’entreprise, qui fait partie des leaders européens sur le marché de l’IT, vous dévoile pourquoi il est important d’investir dans cette stratégie. Elle vous fournit aussi les métriques nécessaires pour anticiper, évaluer et booster le retour sur investissement (ROI) de votre programme.

Le programme de fidélité, puissant levier de croissance pour les marques

Les programmes de fidélité ont émergé dans tous les secteurs : retail, tourisme, télécommunications… Rien de surprenant quand on se penche sur les nombreux bénéfices qu’offre ce puissant levier. Outre l’amélioration de l’image d’une marque, il permet d’accroître sa rentabilité. Il va non seulement l’aider à accroître le panier moyen, mais aussi à améliorer ses marges, par exemple en proposant des incentives pour augmenter les dépenses dans les catégories à forte marge.

Côté consommateur, le programme de fidélité offre une nouvelle dimension à l’expérience client. Il se voit proposé des messages plus personnalisés et contextualisés qui s’appuient sur des données stratégiques, principalement liées aux transactions, aux préférences et aux habitudes de consommation. Les récompenses qui lui sont offertes, comme un produit gratuit ou un service spécial, représentent également un atout considérable qui renforce son attachement à l’entreprise. Comme le rappelle Comarch, 68 % des adhérents à un programme de fidélité sont plus fidèles à la marque.

Optimisation des performances, croissance organique, avantage concurrentiel… Cet outil marketing réserve de nombreux avantages supplémentaires, tous évoqués dans ce livre blanc. Vous découvrirez par ailleurs que, malgré les investissements humains et financiers que représente un programme de fidélité, il s’agit d’un véritable centre de profit. Sur la base des programmes de fidélité gérés par sa plateforme, Comarch estime que le cash flow de la fidélité est positif à trois ans. Aussi, 93,1 % de ses clients mesurant la rentabilité de leur programme ont constaté un retour sur investissement positif.

Les clés pour anticiper et évaluer le ROI de son programme

Si les bénéfices d’un programme de fidélité sont clairs, une question subsiste : comment anticiper, suivre et améliorer les performances de celui-ci ? C’est justement une question abordée par Comarch dans ce livre blanc.

L’expert revient non seulement sur les KPIs qui permettent d’analyser les performances de votre programme, mais également sur le cadre méthodologique de suivi à adopter. L’objectif est d’identifier l’apport de la fidélité à l’activité économique de votre entreprise. Pour ce faire, il faut prendre en compte les différentes statistiques d’adhésion, le chiffre d’affaires sous fidélité et sa proportion par rapport au chiffre d’affaires global, ainsi que les “earn et burn” de points par canal de vente et magasin afin d’identifier les actions correctives à déployer. Dans un tableau lisible et compréhensible par tous, Comarch revient sur le suivi de chacune des métriques pour vous aider à monitorer l’efficacité du programme.

Vous découvrirez aussi comment établir un compte de pertes et de profits de la fidélité. Le but est d’assurer la mise en perspective du programme et sa continuité en justifiant sa rentabilité. Le livre blanc déroule toute la marche à suivre et les statistiques à prendre en considération dans votre analyse.

La lecture de ce document vous permettra donc d’identifier comment un programme de fidélité peut vous aider à faire grandir votre activité et les outils pratiques pour anticiper et évaluer le ROI de celui-ci. Autant dire que vous aurez toutes les clés en main pour booster les performances de votre programme. Pour ce faire, n’oubliez pas de télécharger le livre blanc.