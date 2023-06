Databricks, entreprise spécialisée dans l’analyse de données et le traitement du big data, vient d’annoncer le rachat de MosaicML pour 1, 3 milliard de dollars. Objectif : fournir des outils ...

Databricks, entreprise spécialisée dans l’analyse de données et le traitement du big data, vient d’annoncer le rachat de MosaicML pour 1,3 milliard de dollars. Objectif : fournir des outils d’intelligence artificielle (IA) générative parmi les offres existantes de Databricks.

Permettre aux entreprises de bâtir leurs propres modèles de langage

Il s’agit d’une nouvelle opération notable dans le secteur de l’IA générative, qui est amené à totalement chambouler plusieurs industries. Fondée en 2021, la jeune start-up MosaicML se concentre sur la création de modèles d’apprentissage automatique personnalisés pour les entreprises. Son dernier tour de table n’était évalué qu’à 222 millions de dollars ; sa valorisation a donc été multipliée par 6 avec cette acquisition.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les entreprises aspirent à concevoir des modèles d’IA génératifs, mais sont freinées par le défi que représente l’introduction de leurs données dans ces systèmes, estiment les deux firmes dans un communiqué de presse. MosaicML leur offre justement une plateforme open source pour construire, entraîner et déployer leurs modèles de pointe en utilisant leurs propres données.

À travers cet accord, les systèmes de la start-up seront intégrés à la plateforme Lakehouse de Databricks, fournissant des outils d’IA générative aux côtés de ses offres cloud existantes. Ces dernières comprennent notamment l’intégration, le stockage, le traitement, la gouvernance, le partage, l’analyse et les services liés à l’IA.

« Chaque organisation devrait pouvoir bénéficier de la révolution de l’IA en contrôlant davantage l’utilisation de ses données. Databricks et MosaicML ont une opportunité incroyable de démocratiser l’IA et de faire de Lakehouse le meilleur endroit pour construire de l’IA générative et des modèles de langage étendus. La vision commune de Databricks et MosaicML, ancrée dans la transparence et l’histoire des contributions open source, apportera de la valeur à nos clients alors qu’ils naviguent dans la plus grande révolution informatique de notre temps », s’est enthousiasmé Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks.

L’effervescence du secteur de l’IA générative

Lorsque la transaction sera conclue, toute l’équipe de MosaicML, y compris son département de recherche en IA, rejoindra Databricks. Ses outils d’entraînement et d’inférence seront incorporés à Lakehouse, permettant de créer une offre unifiée, donnant aux entreprises à la fois un accès facile aux données et les outils nécessaires pour construire, former et déployer leurs propres modèles d’IA générative privés.

Le montant remarquable de cette nouvelle acquisition souligne à quel point le marché de l’IA est en pleine effervescence, ainsi que la demande de talents et de technologies dans ce domaine. Dans la même veine, Snowflake, concurrente de Databricks, a récemment annoncé le rachat de Neeva. Cette start-up élabore une nouvelle approche de la recherche pour les consommateurs et les entreprises en utilisant les innovations de l’IA.