L’Administration Biden a annoncé que le Chips & Science Act, promulguée l’été dernier dans le but de subventionner, entre autres, le secteur des semi-conducteurs, allait être élargi. Depuis le 23 juin 2023, sont éligibles les entreprises fournissant des outils, des produits chimiques et d’autres fournitures pour l’industrie des composants électroniques.

TSMC convainc l’Administration Biden d’élargir le Chips Act

« Nous pouvons avoir autant de fabriques que nous le voulons, mais la réalité est que nous avons aussi besoin de la chaîne d’approvisionnement : les produits chimiques, le matériel, les outils qui permettent à ces installations de fonctionner à la perfection, » a déclaré Gina Raimondo, la Secrétaire au Commerce des États-Unis, au Wall Street Journal. L’Administration Biden, et plus précisément le département du Commerce, a entrepris cette démarche après avoir reçu une lettre de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Le leader mondial des semi-conducteurs est actuellement en train de construire une seconde usine de production en Arizona pour un investissement total porté à 40 milliards de dollars. Le géant du secteur espère obtenir une subvention de 15 milliards de dollars grâce au Chips Act. Toutefois, il sait que pour la construction et le bon fonctionnement de sa fabrique, elle doit s’appuyer sur des dizaines de fournisseurs établis en Asie, en Europe et en Amérique.

« Ils sont cruciaux pour le succès de TSMC et devraient être éligibles à un financement, s’ils souhaitaient postuler, » précisait l’entreprise taïwanaise dans sa lettre. Parmi les fournisseurs cités par la firme, le néerlandais ASML, les américains Applied Materials et Lam Reseach, le japonais Tokyo Electron Americain, et le taïwanais Sunlit Chemical.

Un Chips & Science Act qui porte ses fruits au niveau des investissements

Promulgué en août 2022, le Chips & Science Act est doté d’une enveloppe de 53 milliards de dollars. Cette loi a pour but de relancer la fabrication nationale de puces tout en renforçant le leadership technologique des États-Unis. Sur cette somme globale, 39 milliards de dollars serviront à subventionner les entreprises souhaitant construire des installations sur le sol américain.

Même si l’éventail des entreprises éligibles à l’obtention d’un financement public est élargi, le budget accordé restera le même. Pour les instances qui décideront d’accorder ou non des subventions aux entreprises, il sera sans doute plus compliqué de déterminer et de prioriser les entreprises qui pourront en bénéficier.

« Nous allons devoir faire des choix difficiles, » a déclaré un haut responsable du département du Commerce. Il a ensuite ajouté « qu’il n’existait qu’une poignée de fabricants de puces capables de construire des installations de pointe, mais qu’ils étaient fournis par plus de 250 entreprises rien qu’aux États-Unis, et plus de 800 à l’étranger ».

Depuis son entrée en vigueur, le Chips & Science Act a réussi à attirer des investisseurs qui ont injecté 204 milliards de dollars entre la fin de l’été 2022 et la mi-avril. Une somme deux fois plus conséquente que celle de l’année 2021.