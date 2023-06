Pour atteindre sa souveraineté numérique, la Commission européenne a proposé l’introduction de la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP), le 19 juin 2023. Ce projet a pour but de soutenir financièrement ...

Pour atteindre sa souveraineté numérique, la Commission européenne a proposé l’introduction de la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP), le 19 juin 2023. Ce projet a pour but de soutenir financièrement plusieurs secteurs d’activité en lien avec les nouvelles technologies, la biologie et l’écologie : informatique quantique, énergies renouvelables, biotechnologies, intelligence artificielle, cybersécurité, 5G, réalité virtuelle et augmentée, cloud computing, etc.

La Commission européenne veut tout regrouper pour mieux gérer les financements

Plusieurs programmes d’investissements qui sont d’ores et déjà d’actualité seront regroupés au sein d’une seule et même plateforme. « Aujourd’hui, avec STEP, nous ouvrons la voie à la mobilisation des fonds nécessaires disponibles dans différents programmes de l’Union afin de stimuler les investissements dans les technologies critiques et faire en sorte que les entreprises se développent et prospèrent dans l’Union, » précise la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

STEP s’appuiera sur des programmes existants tels qu’InvestEU, le Fonds pour l’innovation, Horizon Europe, le programme « L’UE pour la santé », le programme pour une Europe numérique, le Fonds européen de la défense, la facilité pour la reprise et la résilience, et les fonds de la politique de cohésion.

Certains d’entre eux profiteront d’une enveloppe supplémentaire de 10 milliards d’euros. Ainsi, InvestEU récupérera 3 milliards d’euros, le Fonds pour l’innovation obtiendra 5 milliards d’euros, le Fonds européen de la défense recevra 1,5 milliard d’euros, et Horizon Europe profitera du demi-milliard d’euros restants. « Grâce aux financements existants, complétés par les 10 milliards d’euros supplémentaires que nous comptons injecter, nous visons à générer jusqu’à 160 milliards d’euros d’investissements au cours des prochaines années » ajoute Ursula von der Leyen.

Les prémices d’un futur fond de souveraineté en Europe

En renforçant ces quatre programmes, la Commission européenne espère que de nouveaux investissements pourront être générés à hauteur de 110 milliards d’euros. Chaque État membre de l’UE sera invité à redéfinir les priorités de leurs programmes nationaux, de telle manière à ce qu’elles puissent corroborer avec celles du STEP. Le programme d’investissement se concentrera principalement sur les deeptech, les biotech et les cleantech.

Un label de souveraineté serait créé si le STEP venait à voir le jour. Il serait décerné aux projets qui ont bénéficié un financement et qui ont su sortir du lot. En parallèle, un portail de la souveraineté servira de guichet unique afin que les entreprises ou les promoteurs de projets puissent trouver toutes les informations utiles autour des possibilités de financement qu’offrirait le STEP.

Cette proposition sera présentée, débattue et soumise au vote du Parlement européen, puis à celui du Conseil de l’Union européenne en cas d’avis favorable émis par l’organe parlementaire. L’ensemble de cette procédure se déroulera tout au long du second semestre de cette année. Pour Ursula von der Leyen, ce programme « préfigure un futur fonds de souveraineté à créer ultérieurement ».