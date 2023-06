Au tour de Vimeo d’annoncer l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) générative dans sa plateforme. Objectif : « permettre à quiconque de créer une vidéo en quelques minutes en générant automatiquement ...

Au tour de Vimeo d’annoncer l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) générative dans sa plateforme. Objectif : « permettre à quiconque de créer une vidéo en quelques minutes en générant automatiquement des scripts, en enregistrant des vidéos en une seule prise et en éditant le contenu aussi facilement qu’un document Word ».

Trois outils basés sur l’IA générative

En 2020 déjà, l’entreprise lançait un outil basé sur l’IA afin de créer et d’éditer des vidéos courtes destinées aux réseaux sociaux. Elle va désormais bien plus loin en déployant une suite de fonctionnalités alimentées par l’IA générative afin de drastiquement simplifier le processus de création et d’édition de vidéos.

La suite est composée de trois outils : un générateur de script, un téléprompteur et un éditeur basé sur le texte. Ils permettent de « générer un script à partir d’un prompt, d’enregistrer votre écran à l’aide d’un téléprompteur intégré et de supprimer instantanément tout contenu indésirable tel que les mots de remplissage et les longues pauses », précise Vimeo dans un communiqué de presse.

Ces nouvelles fonctionnalités ont des applications étendues, allant de la création rapide de courtes vidéos pour les réseaux sociaux à l’organisation d’événements virtuels ou de réunions d’entreprise. Elles seront disponibles courant juillet.

« L’IA dans la vidéo ouvre une nouvelle frontière à l’accessibilité. Toute personne ou entreprise a désormais la possibilité de produire un contenu professionnel engageant sans expérience préalable de la production, et en quelques minutes seulement. Ce n’est que le début de notre nouvelle stratégie vidéo IA intégrée, mais nous sommes convaincus que ce lancement changera la donne en ce qui concerne la façon dont les entreprises devraient communiquer et se connecter avec leurs équipes et leurs clients », commente Ashraf Alkarmi, chef de produit chez Vimeo.

Ce n’est que le début, selon le PDG de Vimeo

Depuis la sortie de ChatGPT à la fin novembre 2022, l’IA générative est exploitée par de nombreuses industries. Parmi les nombreux domaines pour lesquels la technologie est utile, se trouvent les logiciels de création et d’édition. Par exemple, Adobe a incorporé l’IA à Photoshop et permet aux utilisateurs de de créer des images à la demande, des typographies personnalisées et des retouches visuelles.

Pour sa part, Vimeo assure qu’il ne s’agit que du début. « Il est clair que nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce que l’IA peut accomplir pour les organisations et les personnes qui les composent. Nous envisageons un avenir dans lequel la connaissance de l’IA sera un prérequis, et non un luxe, pour la production vidéo. Les dirigeants doivent s’adapter dès maintenant et donner à leurs équipes les moyens de créer plus efficacement, sous peine d’être laissés pour compte », continue Ashraf Alkarmi. D’autres outils basés sur l’IA seront déployés dans Vimeo à l’avenir, promet la firme.