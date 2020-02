Un mois après l’ouverture de sa bêta, Vimeo vient officiellement de lancer son outil permettant de créer et d’éditer des vidéos courtes destinées aux réseaux sociaux. Baptisé “Vimeo Create”, celui-ci est basé sur l’intelligence artificielle.

Un outil de création de vidéos courtes destinées aux réseaux sociaux

En début d’année 2019, Vimeo a fait l’acquisition de Magisto pour la somme de 200 millions de dollars. Pour rappel, cette start-up est à l’origine d’un éditeur de vidéos basé sur l’intelligence artificielle qui analyse des images, des sons et des textes pour créer des vidéos destinées à être diffusées sur les réseaux sociaux. Vimeo Create est donc le premier fruit de cette acquisition. Cet outil est défini par Anjali Sud, la PDG de Vimeo, comme étant “radicalement simple” ; celui-ci permettrait aux entreprises “de mettre en place une stratégie vidéo réussie” en écourtant le cheminement entre le moment où naît l’idée d’une vidéo, et le moment où elle est produite.

Sur le site de Vimeo Create, la promesse est la même. L’outil assure que grâce à lui, n’importe quel utilisateur sera en mesure de créer “des vidéos qui marqueront la toile” et ce, “en un rien de temps“. Évidemment, une telle solution n’est pas gratuite. Pour l’heure, il existe quatre formules différentes affichant des tarifs allant de 6€ par mois pour l’abonnement mensuel le plus abordable, à 70€ par mois pour celui qui offre les fonctionnalités les plus complètes. Néanmoins, vous pourrez tout de même profiter d’une période d’essai gratuite de 30 jours afin de tester cet outil.

Comment fonctionne Vimeo Create ?

Dans un premier temps, il est important de noter que Vimeo Create contient une bibliothèque d’archives sur laquelle vous pourrez vous servir afin d’étoffer votre création. La plateforme dispose également de modèles de vidéos déjà établis que vous pourrez modifier à votre guise : textes, couleurs, musiques, animations, polices, intégration de logo… Tous les éléments sont personnalisables afin que vous puissiez créer une vidéo en adéquation parfaite avec votre charte graphique et vos envies créatives.

Évidemment, les modèles établis existent en divers formats afin de répondre aux contraintes de tous les réseaux sociaux ; certains sont adaptés aux stories Instagram avec un format vertical, quand d’autres sont au format carré pour être postés sur Facebook par exemple. Aussi, Vimeo Create a pris le soin de classer ses modèles de vidéos selon différentes catégories adaptées à l’objectif que vous souhaitez atteindre. Il existe par exemple des modèles qui sont destinés à ramener du trafic sur votre site et d’autres qui pousseront vos abonnés à l’achat.

La vidéo, format marketing incontournable

En 2020, et depuis plusieurs années déjà, la vidéo est le format est incontournable pour toute campagne publicitaire réussie, surtout lorsque celle-ci prend place sur les réseaux sociaux. Tous les chiffres en témoignent. Sur Facebook par exemple, les utilisateurs de la plateforme passent 5 fois plus de temps devant une vidéo que devant du contenu statique. Sur Twitter, un tweet accompagné d’une vidéo provoque 10 fois plus d’engagement et 10 milliards de vidéos sont regardées chaque jour sur Snapchat. Même LinkedIn n’est pas épargné puisque les campagnes vidéos publiées sur le réseau social des professionnels atteignent en moyenne un taux d’engagement de 50%. Enfin, une étude sur les dépenses publicitaires digitales de l’année 2019 a révélé que pour le display, la vidéo demeurait le format préféré des annonceurs.

Loin d’être à la baisse, la popularité du format vidéo va continuer de grandir durant les années à venir selon toutes les prévisions. Vimeo signe donc un coup de maître avec cet outil qui facilite l’accès à la création de vidéos pour les entreprises. Dans le même temps, l’entreprise s’offre également une plus value non-négligeable par rapport à son concurrent principal qui n’est autre que l’indétrônable YouTube.