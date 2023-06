Bill Gates, co-fondateur et ancien dirigeant de Microsoft reconverti dans le caritatif, a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin, le 16 juin 2023. N’ayant plus aucune attache avec ...

Xi Jinping retrouve son « vieil ami »

En revoyant Bill Gates, Xi Jinping a lancé qu’il « était le premier ami américain » rencontré à Pékin durant l’année. Il a ensuite ajouté que « la Chine avait toujours placé ses espoirs dans le peuple américain et espérons que l’amitié entre les deux peuples se poursuivra » selon les informations du Global Times, média appartenant au Parti communiste chinois.

Bill Gates est arrivé dans l’Empire du Milieu le 14 juin au soir. Le philanthrope s’y est rendu afin de rencontrer des partenaires dans le but soutenir la recherche médicale dans le pays. Son association a annoncé qu’elle donnerait un peu de plus de 45 millions d’euros pour lutter contre le paludisme et la tuberculose. Ces deux maladies « affectent de manière disproportionnée les pays les plus pauvres de la planète » précise la Fondation.

Bill Gates a ajouté que « résoudre des problèmes comme le changement climatique, l’inégalité d’accès aux soins et l’insécurité alimentaire nécessitait des innovations ». En parallèle, il a encensé « la grande expérience chinoise dans les traitements contre la malaria ». Il a conclu en affirmant que « ces progrès doivent être accessibles à plus de gens dans le monde ».

Bill Gates personnalités américaines préférées de Pékin ?

Le 15 juin 2023, au sein de l’institut de découverte de médicaments pour la santé mondiale (GHDDI), Bill Gates a introduit son discours en soulignant « les progrès considérables de la Chine en matière de réduction de la pauvreté et d’amélioration de la santé dans le pays ». Il espère que l’Empire du Milieu « pourra jouer un rôle encore plus important pour relever les défis actuels, en particulier ceux auxquels sont confrontés les pays africains ».

Lors d’un précédent voyage en 2018, Bill Gates n’avait pas hésité à poser dans les rues de Pékin à côté d’un pot rempli d’excréments. Son objectif consistait à attirer l’attention sur le manque de toilettes dans les pays en développement.

Plus tôt cette année, plusieurs personnalités américaines avaient fait le déplacement jusqu’à Pékin. Le PDG d’Apple Tim Cook avait évoqué la relation « symbiotique » qui existait en son entreprise et le pays. De son côté, Elon Musk, patron et fondateur de Tesla, avait rencontré le ministre chinois de l’Industrie afin de discuter avec lui des nouvelles générations de voitures hybrides et électriques. Enfin, Antony Blinken, le secrétaire d’État américain s’est également rendu en chine ce 19 juin 2023 et a salué « des discussions constructives et honnêtes » avec le président chinois d’après France24.