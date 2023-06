Dans une entreprise, les demandes internes fusent : pour obtenir un nouvel ordinateur, pour poser des congés, pour avoir un accès au CRM… Difficile de tout suivre ! Pour que chacun ait une réponse rapidement, il peut être intéressant de s’appuyer sur une solution dédiée. Sur le marché français, il existe Siit, un helpdesk dédié à l’interne aidant à offrir une expérience collaborateur de qualité. Il s’arme de nombreuses fonctionnalités, dont un assistant conversationnel capable de répondre aux questions des collaborateurs.

Un support disponible en continu

Siit permet d’assister les employés dans chacune de leur demande interne. Il leur suffit d’envoyer leur requête via Slack, Microsoft Teams, Gmail ou tout autre outil. Selon leur demande, plusieurs fonctionnalités seront utilisées pour leur apporter une réponse. Admettons qu’un collaborateur demande comment réinitialiser son mot de passe. L’assistant IA sera capable de lui faire des recommandations d’articles, issues de vos bases de connaissances, pouvant l’aider dans cette tâche. Cela permet de résoudre instantanément certains problèmes, et donc d’augmenter la satisfaction collaborateur.

Dans le cas où la personne rencontrerait des difficultés, une demande est envoyée à l’équipe concernée sur Siit. Toutes les requêtes sont visibles depuis la plateforme, ce qui offre une grande facilité de gestion. Chacun peut voir les demandes à traiter, par quelle personne elle a été faite, son degré de priorité… Le collaborateur concerné est prévenu automatiquement lorsque sa requête a été traitée. De votre côté, vous pouvez monitorer le nombre de demandes et leurs sujets via un tableau de bord.

En parallèle, vous devez personnaliser l’outil à l’image et à la culture de votre entreprise pour qu’il soit le plus efficace possible. Pour les questions fréquentes, certaines réponses peuvent être automatisées. Il en est de même concernant les processus répétitifs. Vous pouvez par exemple créer un workflow en no-code lorsqu’une personne arrive dans l’entreprise. Un message pour rappeler à vos équipes qu’un nouveau collaborateur intégrera l’équipe est envoyé, ce qui déclenche une demande de matériel informatique avec l’approbation du manager. Ensuite, un e-mail de bienvenue est envoyé au nouveau talent. Le tout, automatiquement. L’objectif est de gagner du temps au quotidien.

Pour créer cette fluidité dans le traitement des demandes, des validations et des opérations, il convient de connecter vos outils à Siit. La solution prend en charge les plus populaires : Notion, Google Workspace, Workday… Monday, Trello et bien d’autres intégrations arriveront prochainement.

Côté tarif, Siit propose en ce moment une offre spéciale : 45 € par administrateur et par mois, facturé annuellement. La licence comprend toutes les fonctionnalités évoquées. Avant de vous lancer, vous pouvez essayer gratuitement l’outil.