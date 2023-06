La Summer Édition 2023 by lesBigBoss vient de se terminer après trois jours de rencontres et de partage entre décideurs dans un cadre idyllique. Pour souffler ses dix bougies, la marque a vu les choses en grand : engagement RSE, Village Innovation, jury d’exception… Retour sur ce nouvel opus pas comme les autres.

Une édition qui met l’accent sur l’engagement

À l’heure où les consciences s’éveillent sur les problématiques sociétales et environnementales, repenser l’approche de la Summer Édition était essentiel pour lesBigBoss. Pour ce huitième opus de son événement estival, le spécialiste de l’événementiel B2B a complètement revu son mode opératoire. Cette année, les 653 participants se sont rejoints au Club Med d’Opio, dans les Alpes-Maritimes. Il s’agit d’une destination qui a du sens puisque la marque au trident est engagée dans le tourisme durable : 80 % de ses villages sont certifiés Green Globe. L’aérien fut aussi remplacé au profit du train, qui a permis de réduire l’empreinte carbone de 500 tonnes de CO2 de cet opus par rapport à 2022.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Outre ces transformations, lesBigBoss a également mis l’accent sur la sensibilisation des participants, et ce, avant même d’arriver à destination. Des ateliers RSE ont été organisés tout le long du trajet afin de mettre en exergue les enjeux du changement climatique, et des solutions clés pour réduire ses émissions de CO2. L’effort s’est poursuivi le week-end, avec une conférence et un atelier gamifié. Autant dire que les professionnels ont pu faire le plein de bonnes pratiques et en apprendre plus sur ce sujet qui concerne chacun d’entre nous.

En outre, lesBigBoss a mis l’accent sur une autre thématique : la santé mentale. La crise sanitaire a mis en exergue l’importance du bien-être des individus dans le cadre professionnel comme personnel. Dans un tel contexte, la marque a abordé ce sujet majeur lors de masterclass de développement personnel, de rééquilibrage personnel et de gestion du stress. Objectif : que les participants se sentent bien tout au long de l’événement et puissent adopter des réflexes pour être plus serein au quotidien.

Innovation, toujours le maître-mot de la Summer Édition by lesBigBoss

Toujours avec le regard porté vers l’avenir, lesBigBoss a mis en lumière les innovations qui transformeront le paysage business d’aujourd’hui et de demain. Le Village Innovation, grande nouveauté de cette nouvelle édition, a justement servi cet objectif. À travers un showroom immersif, les participants ont pu découvrir les solutions novatrices de quinze start-up. Grâce à cette initiative, les jeunes pousses ont bénéficié d’une visibilité accrue auprès de grands décideurs, et de multiples opportunités pour accélérer la croissance de leur business.

Les professionnels ont eu l’opportunité de pousser un peu plus leur réflexion sur le futur du business grâce à une large palette de conférences, d’ateliers et de masterclass sur l’intelligence artificielle, l’expérience client, l’acquisition… En somme, c’est un véritable tour d’horizon des grandes innovations et des tendances du digital qui a été offert à la communauté des BigBoss.

En parallèle, les participants ont pu profiter de cette bulle estivale pour discuter et rencontrer de futurs partenaires stratégiques ou clients. En à peine trois jours, ce sont plus de 6 300 rendez-vous one-to-one affinitaires qui ont eu lieu entre les murs du Club Med d’Opio. C’est tout autant d’occasions de faire grandir leur activité !

De belles start-up misent à l’honneur

Lors de chaque opus, lesBigBoss met en avant les start-up les plus performantes de sa communauté durant les BigBoss Awards. Cette édition n’a pas dérogé à la règle. Cette année, neuf trophées ont été décernés dans huit catégories business pour valoriser les succès ou encore mettre en avant les jeunes pousses prometteuses. Pour décerner ces prix, un jury d’exception composé de décideurs de grandes entreprises comme Microsoft ou Total Energies était réuni. Laureline Serieyz, General Manager d’Uber France, était à la tête de celui-ci.

La Summer Édition 2023 a donc marqué un nouveau tournant dans l’histoire des BigBoss où engagement, innovation et business ne font plus qu’un. C’est sur la même dynamique que seront organisés les prochains événements de la marque, dont la Winter Édition. Ce nouvel opus, qui fêtera aussi les dix ans du spécialiste de l’événementiel B2B, s’annonce plein de surprises.