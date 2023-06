L’un des principaux problèmes concernant les voitures électriques est-il sur le point d’être résolu ? La start-up chinoise Greater Bay Technology, filiale de Guangzhou Automobile Group (GAC), affirme avoir conçu ...

L’un des principaux problèmes concernant les voitures électriques est-il sur le point d’être résolu ? La start-up chinoise Greater Bay Technology, filiale de Guangzhou Automobile Group (GAC), affirme avoir conçu une batterie efficace dans des conditions de grand froid.

Un pas de géant pour le secteur

Bien que discrète, Greater Bay Technology est loin d’être inconnue dans le secteur des véhicules électriques. Créée il y a tout juste deux ans, la jeune pousse est déjà valorisée à plus d’un milliard de dollars. En 2021, elle avait déjà fait les gros titres grâce à sa batterie première génération intégrée au GAC Aion V, qui promet 500 km d’autonomie pour une charge de 15 minutes.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Aujourd’hui, elle s’attaque à un autre point de friction auquel font face les conducteurs de voitures électriques : la perte de puissance et d’autonomie de la batterie lorsqu’il fait froid. Cette dernière fonctionne de manière optimale entre 0°C et 45°C. En dessous de cette plage, la réaction chimique pour restituer l’électricité stockée est nettement moins efficace. La batterie se décharge alors beaucoup plus vite, car elle ne fournit que très peu d’énergie, et met plus de temps à se recharger une fois branchée.

Pour faire face à ce problème, les constructeurs comme Hyundai ou Tesla ont équipé leurs véhicules de pompes à chaleur et de fonctionnalités de préconditonnement de la batterie pour la maintenir à une température optimale.

Avec sa nouvelle batterie à lithium-ion appelée Phoenix, Greater Bay Technology mise sur une autre approche. Elle est équipée de matériaux supraconducteurs et d’une technologie de gestion thermique, lui permettant de passer de -20°C à 25°C en cinq minutes. Huang Xiangdong, cofondateur et président de Greater Bay Technology, estime même qu’elle peut être rechargée à 80 % « en six minutes, peu importe les conditions météorologiques ». « La batterie Phoenix répond non seulement à la longue durée de charge des véhicules électriques, mais aussi à d’autres problèmes. Qu’il fasse chaud ou froid, son autonomie ne sera pas affectée », a-t-il affirmé à Bloomberg.

La batterie Phoenix devrait être présentée au grand public l’année prochaine. Elle sera, à son tour, intégrée aux nouveaux modèles d’Aion. En parallèle, la start-up serait en discussion avec d’autres constructeurs automobiles pour déployer plus amplement sa technologie. Cela permettrait à certains véhicules électriques d’avoir une autonomie de plus de 1 000 km.

En Chine, Greater Bay Technology n’est pas la seule à vouloir transformer le paysage des véhicules électriques. BYD et CATL s’attardent aussi sur le développement de batteries avec un temps de charge optimal et une meilleure autonomie. Tous ces efforts soulignent la volonté du pays de concurrencer plus sérieusement les constructeurs occidentaux du secteur, à l’image de Tesla.