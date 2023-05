L’entreprise taïwanaise Foxconn prévoit le boom de son activité liée à la production de composants pour serveurs utilisés pour entraîner des modèles d’intelligences artificielles (IA). Au cours du second semestre ...

L’entreprise taïwanaise Foxconn prévoit le boom de son activité liée à la production de composants pour serveurs utilisés pour entraîner des modèles d’intelligences artificielles (IA). Au cours du second semestre 2023, la société estime qu’elle devrait doubler son chiffre d’affaires dans ce secteur, portée par l’essor de l’IA générative.

L’intelligence artificielle générative porte le marché des serveurs informatiques

Selon les informations du Financial Times, Young Liu, le président de Foxconn, a affirmé lors de l’assemblée annuelle de son entreprise le 30 mai qu’il était « très probable de voir une croissance à trois chiffres des serveurs d’IA au second semestre ». Depuis l’avènement de cette technologique, notamment avec la sortie de ChatGPT en novembre dernier, la demande en composants électroniques nécessaires dans la production de serveurs informations a tout simplement explosé.

Bien que Foxconn soit principalement connu en tant que partenaire principal d’Apple dans la fabrication de ses iPhone, le groupe propose d’autres produits et composants électroniques, lui permettant de se diversifier et de générer toujours plus de revenus. Sur ses 215 milliards de dollars de chiffres d’affaires en 2022, 36 milliards d’entre eux provenaient de la fabrication de serveurs. À l’heure actuelle, l’entreprise détient 40 % du marché mondial, et 20 % de ses serveurs étaient utilisé dans le secteur de l’IA.

Toutefois, même si les prévisions sont clairement à la hausse, l’entreprise envisage des perspectives très raisonnables. Young Liu a évoqué le contexte économique instable lié à la guerre en Ukraine, responsable de l’augmentation de l’inflation et des taux d’intérêt. De ce fait, Foxconn va continuer de s’appuyer sur ses piliers à l’instar de l’usine de fabrication de smartphones à Zhengzhou qui reste « très importante » aux yeux de son président.

Foxconn n’est pas la seule entreprise à profiter du boom de l’intelligence artificielle

Outre Foxconn, c’est Nvidia qui a dévoilé en mai 2023, des résultats trimestriels bien au-delà des attentes, et a réussi à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Jensen Huang, fondateur et président-directeur général du géant des cartes graphiques, a déclaré que « l’industrie informatique traverse deux transitions simultanées : le calcul accéléré et l’IA générative ». Deux transitions sur lesquels l’entreprise américaine a décidé de capitaliser.

Devant la demande importante, la firme est sans cesse en train de produire en grande quantité toute sa gamme d’outils pour centre de données et serveurs informatiques. Le groupe travaille d’ailleurs sur une augmentation considérable de son offre afin de répondre aux besoins de ses clients.

Contrairement à Nvidia, Foxconn génère bien moins de revenus. Cela s’explique principalement par le fait que l’entreprise taïwanaise se concentre sur la fabrication de composants de moins bonne qualité que celles proposées par la société dirigée par Jensen Huang. De ce fait, les entités ayant besoin de semi-conducteurs performants se tournent plutôt vers le géant américain.