Avec la Guerre en Ukraine, le contexte économique plus que tendue oblige les investisseurs à revoir leurs placements, ce qui freine les start-up, souvent à la recherche de fonds. En France, Crédit Mutuel Innovation (CMI), la filiale capital-risque du Crédit Mutuel fait figure d’exception : elle a annoncé avoir doublé ses capitaux propres, passant de 250 à 500 millions d’euros.

50 millions d’euros investis tous les ans pour accompagner les start-up

Cette annonce peut être considérée comme une bouffée d’air frais pour les start-up françaises. Selon les informations des Échos, la banque a désormais pour ambition d’investir près de 50 millions d’euros chaque année, et ce dès 2024. Pour y parvenir, elle va augmenter la cadence en finançant de plus en plus de projets.

Pour l’heure, CMI accompagne financièrement une quarantaine de jeunes pousses. Parmi elles, Implicity connue pour avoir développé une plateforme simplifiant l’accès aux données pour la télésurveillance cardiaque. Dans un autre registre, Neobrain propose des solutions technologiques aux directions des ressources humaines pour la gestion des talents.

La branche capital-risque du groupe mutualiste français devrait continuer à réaliser ce genre d’opérations. Elle devrait mener ou participer activement des tours de table en série A ou B en investissant un montant moyen de cinq millions d’euros.

Crédit Mutuel Innovation met le cap sur les start-up deeptech et medtech

Selon Xavier Deleplace, directeur général de Crédit Mutuel Innovation, « en termes de valorisations et de montants investis, le numérique est revenu à la situation d’avant le boom de 2018. Mais sur la deeptech et la santé numérique, on sent clairement une accélération des investissements ». Cette tendance se confirme, du moins pour la French Tech, puisque 2022 a été une année faste avec 13,5 milliards euros investis, dont 2 milliards dans le secteur de la santé.

Pour ce qui est des start-up deeptech, le gouvernement français croit en elles puisqu’il a décidé d’investir 500 millions d’euros afin de les accompagner. L’objectif serait ainsi d’atteindre la barre des 500 start-up innovantes, dont une centaine de licornes, ces entités valorisées à plus d’un milliard de dollars. Ces deux secteurs sont ceux privilégiés par CMI pour ses investissements.

Toutefois, cette belle année 2022 a été portée principalement par le premier semestre beaucoup plus prospère que le second. Entre-temps, l’inflation galopante et l’augmentation des taux d’intérêt ont obligé les investisseurs à être plus méthodiques dans leurs placements. Ce n’est pas la stratégie que semble vouloir adopter CMI en promettant de conserver sa philosophie, s’adapter en fonction du « tempo de la start-up ». Même si celle-ci prend du temps pour évoluer à sa juste valeur.