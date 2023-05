L’entreprise américaine Entegris, spécialisée dans la chimie pour les semi-conducteurs, a annoncé qu’elle allait prochainement ouvrir son centre de fabrication « le plus avancé » à Taïwan, malgré la menace ...

L’entreprise américaine Entegris, spécialisée dans la chimie pour les semi-conducteurs, a annoncé qu’elle allait prochainement ouvrir son centre de fabrication « le plus avancé » à Taïwan, malgré la menace chinois qui plane sur l’île.

Un centre de fabrication à 500 millions de dollars

Entegris est le premier fournisseur mondial de filtres et de conteneurs avancés nécessaires pour garantir la pureté des produits chimiques et des liquides utilisés dans la fabrication des puces et des écrans. Ces matériaux deviennent de plus en plus critiques à mesure que la fabrication des semi-conducteurs devient plus sophistiquée, avec une marge de manœuvre réduite pour les défauts.

La société compte parmi ses clients la plus importante fonderie de semi-conducteurs au monde, le taïwanais TSMC, ce qui peut notamment expliquer le choix de cette nouvelle usine à 500 millions de dollars à Kaohsiung, dans le sud de l’île. « Il s’agit de l’investissement le plus important jamais réalisé dans l’histoire de cette entreprise, et la nouvelle la plus importante est qu’il s’agira de notre centre de fabrication le plus avancé. Si vous souhaitez obtenir des puces de 2 nanomètres, 1 nanomètre ou moins, les meilleurs filtres seront fabriqués à Taïwan », a annoncé en grande pompe Bertrand Loy, le PDG d’Entegris, au média Nikkei Asia.

Actuellement, les leaders de l’industrie Samsung et TSMC multiplient les efforts pour produire des puces à 3 nanomètres et moins. Moins il y a de nanomètres, plus le semi-conducteur est efficace. Cet engagement de la part du fabricant américain doit ravir TSMC, qui appelait récemment à une chaîne d’approvisionnement beaucoup plus complète à Taïwan.

La menace pèse sur Taïwan, ce qui préoccupe de nombreuses industries

« Notre investissement est un signe de notre conviction quant à l’avenir de l’industrie des semi-conducteurs à Taïwan », a continué le PDG. Le nombre d’employés d’Entegris sur l’île passera d’environ 700 à plus de 1 000, tandis que la nouvelle usine entrera en production en 2024. Selon Loy, investir à Taïwan, à proximité du Japon et de la Corée du Sud, semble plus logique qu’en Europe ou en Inde, des régions qui se concentrent sur des technologies moins avancées.

« Si vous ne vous engagez pas à utiliser des procédés de pointe, vos usines de fabrication de puces pourront très probablement se contenter de produits d’ancienne génération. Et cela signifie que vous pouvez être approvisionné à partir de pratiquement n’importe quel endroit du monde », a-t-il précisé. Visiblement, le Chips Act européen ne l’a pas convaincu.

Pourtant, de nombreuses industries craignent la situation géopolitique actuelle de Taïwan, ce qui les pousse parfois à revoir leurs plans futurs. Depuis la visite de la femme politique américaine Nancy Pelosi à Taïwan en 2022, la Chine a mené de nombreux exercices militaires autour de l’île, et il n’est pas exclu que le pays lance une invasion de cette dernière dans les années qui arrivent.

Le PDG a indiqué que son entreprise avait pris cela en compte, et qu’elle prévoyait d’ajouter une capacité de production supplémentaire sur son site de Colorado Springs, aux États-Unis. Il s’est aussi exprimé sur la crise qui frappe actuellement le secteur des semi-conducteurs, affirmant qu’il n’était pas « trop inquiet », même si la situation devrait rester floue jusqu’à la fin de l’année, voire jusqu’en 2024.