La firme japonaise Tokyo Electron, spécialisée dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs, a prévu des bénéfices bien inférieurs aux estimations des analystes pour cette année. Une annonce qui reflète les grandes difficultés de l’industrie, qui devraient se prolonger plus longtemps que prévu.

Une crise qui perdure

Après une importante pénurie pendant la pandémie, le secteur des semi-conducteurs est en pleine crise depuis l’année dernière. Si au départ, les experts s’attendaient à ce que la situation s’améliore début 2023, force est de constater que l’industrie devra encore prendre mal en patience.

Ainsi, Tokyo Electron prévoit un bénéfice d’exploitation de 2,9 milliards de dollars pour l’année se terminant en mars 2024, ce qui est inférieur aux précédentes estimations et représenterait une baisse de 36 % de son chiffre d’affaires. Ces perspectives décevantes font suite à la publication d’une chute des revenus de 9,4 % de l’entreprise pour le trimestre de mars 2023. Comme le note Bloomberg, les chiffres enregistrés par Electron traduisent le climat incertain qui touche actuellement l’industrie des semi-conducteurs, la firme étant un acteur majeur de cette dernière.

Les entreprises de semi-conducteurs sont notamment affectées par le déclin des marchés du PC et du smartphone, résultant de l’inflation des prix et de la réticencee des consommateurs à trop dépenser. TSMC, l’un des clients les plus importants de Tokyo Electron, rappelait récemment que la demande émanant de ces secteurs restait très faible.

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pèse sur l’industrie

La situation d’Electron est d’autant plus complexe que la firme est également au cœur d’un conflit géopolitique. En octobre dernier, l’administration Biden imposait de lourdes restrictions sur les exportations de technologies liées aux semi-conducteurs vers la Chine. Quelques mois plus tard, les Pays-Bas et le Japon ont rejoint les États-Unis en annonçant des mesures allant également dans ce sens.

Ainsi, le Pays du Soleil Levant va restreindre l’exportation de six catégories d’équipements utilisés dans la fabrication des puces, notamment le nettoyage, le dépôt, la lithographie et la gravure. Effective dès le mois de juillet, cette décision va englober la livraison de 23 produits distincts.

Cette mesure risque d’avoir d’importantes répercussions sur Electron, dont l’Empire du Milieu représentait 23 % du chiffre d’affaires lors du trimestre allant d’octobre à décembre 2022.