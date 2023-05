Meta et Magic Leap, constructeur de casques réalité augmentée, seraient en cours de négociation pour signer un partenariat sur plusieurs années. Après l’échec commercial de ses propres produits, le fabricant ...

Meta et Magic Leap, constructeur de casques réalité augmentée, seraient en cours de négociation pour signer un partenariat sur plusieurs années. Après l’échec commercial de ses propres produits, le fabricant pourrait rebondir en fournissant des licences pour ses technologies.

Des interêts partagés entre Meta et Magic Leap

Selon le Financial Times, l’objet de ces pourparlers serait un pacte pluriannuel de licences de propriété intellectuelle et de fabrication. Les détails des négociations dont le quotidien économique parle sont très minces, mais selon les sources proches du dossier, il n’y aura pas de casque dévéloppé en coopération. À la place, Magic Leap pourrait fournir à Meta un accès à certaines de ses technologies. La maison mère de Facebook obtiendrait alors un sérieux coup de pousse dans le développement de son propre système de réalité augmentée. Un projet sur lequel elle travaille depuis plusieus années déjà.

Depuis 2018, Magic Leap a commercialisé deux casques de réalité mixte : Le Leap One et Leap 2. Ressemblant à des lunettes classiques, le Leap 2, sorti en septembre dernier est 50 % plus petit et 20 % plus léger que sa version précédente. Les optiques ont un champ de vision plus large que ses concurrents : 70 degrés en diagonale. Destiné au marché professionnel, le modèle de base est facturé 3 299 dollars aux États-Unis, et 4 029 euros en Europe. L’entreprise vend également des versions améliorées à 4 099 et 4 999 dollars.

Problème, ses casques ont été un véritable échec commercial. L’entreprise n’a écoulé que plusieurs milliers d’exemplaires de son Leap 2, loin d’être suffisant pour rentabiliser la recherche et développement du produit. Un partenariat Meta est donc une opportunité de taille. Magic Leap a déclaré que les partenariats étaient « une part importante des activités et une opportunité de croissance pour Magic Leap ». La PDG, Peggy Johnson, avait aussi déclaré, en fin d’année, dans un article de blog intitulé Quel avenir pour Magic Leap, « Notre entreprise a reçu un intérêt incroyable de toute l’industrie pour vendre sous licence nos technologies et utiliser notre processus de fabrication breveté pour permettre de produire des optiques à celles et ceux qui cherchent à lancer leur propre technologie de réalité mixte ».

Le journal britannique évoque également les coïncidences du calendrier. Meta vient de sortir la tête de l’eau au dernier trimestre, mais a enregistré une perte d’exploitation de 3,99 milliards de dollars dans sa division Reality Lab, son laboratoire de recherche de technologies de VR et AR. Les investisseurs mettent la pression pour connaître les prochains produits de l’entreprise.

Le partenariat avec Magic Leap pourrait permettre à Meta de réduire sa dépendance de la Chine. En janvier dernier, le Washington Post avait révélé les souhaits de la firme californienne de déplacer sa production hors de l’Empire du Milieu. Enfin, la firme de Mark Zuckerberg souhaite garder un temps d’avance sur Apple qui devrait très probablement entrer sur le marché du casque AR le mois prochain, avec sa conférence annuelle dédiée aux développeurs WWDC.