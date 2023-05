Lors du lancement d’une campagne marketing, l’analyse est une étape clé. Il faut surveiller l’efficacité des actions mises en place et réajuster le tout en cas de besoin. Cela oblige à osciller entre tous les canaux utilisés, ce qui n’est pas pratique. Pour cette raison, certains marketeurs privilégient les plateformes agrégeant toutes les métriques importantes, comme Communion. Elle s’arme également de fonctionnalités de création de contenu alimentées à l’intelligence artificielle (IA).

Optimiser sa création de contenu et le suivi de campagnes marketing

Communion dispose de plusieurs outils destinés aux équipes de création de contenu et de marketing. Parmi ceux-ci, un éditeur de texte alimenté à l’intelligence artificielle. Il permet d’accélérer et d’optimiser l’écriture d’un article ou d’une description. Vous pouvez par exemple lui poser une question pour obtenir des idées ou un plan pour un contenu que vous souhaitez écrire. Lors de la rédaction, il est possible d’insérer des prompts pour avoir un peu d’aide sur un paragraphe.

L’outil est même capable de reformuler une de vos phrases pour en améliorer la syntaxe, ou de simplifier ou complexifier la tournure selon l’effet souhaité. Dans le cas où vous souhaiteriez enrichir votre texte, vous pouvez faire des recherches complémentaires directement depuis l’éditeur, ou faire appel aux connaissances de l’IA. Au-delà de cela, des fonctionnalités de recherche de mots-clés sont aussi proposées.

Toujours dans l’objectif de vous aider à créer des contenus qualitatifs rapidement, Communion vous met à disposition des templates pour des articles, des publications réseaux sociaux ou encore des scripts de podcast. Il existe aussi des modèles de lettres d’acceptation de poste ou de refus de candidature pour les spécialistes des ressources humaines (RH). Il suffit de préciser le thème, l’audience ou encore le secteur d’activité pour obtenir un template personnalisé.

Outre des outils de création de contenu, Communion dispose également d’un tableau de bord permettant de monitorer vos campagnes marketing sur Facebook, Instagram, TikTok, Google… Chaque canal dispose d’un module avec taux de clics, nombre de vues, de partages et de commentaires ainsi qu’un graphique simple à comprendre. L’objectif est que vous puissiez garder un œil sur l’ensemble de vos KPIs et optimiser vos actions en conséquence.

Communion est un outil freemium. La version gratuite vous donne accès à toutes les fonctionnalités et à une vingtaine de templates. Aussi, jusqu’à 2 500 mots peuvent être générés gratuitement grâce à ses outils. Pour utiliser la plateforme sans limite, il faudra débourser 15 dollars par mois.