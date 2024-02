Il n’est pas toujours très simple de captiver l’intention de votre audience, c’est pourtant essentiel pour se démarquer des autres entreprises. Alors pourquoi ne pas le faire de manière ludique ? GoZen Engage est la solution pour générer des contenus engageants et interactifs pour votre communauté. L’avantage, c’est qu’elle est en ce moment à -94 % !

PROFITER DE GOZEN ENGAGE À -94%

Une création automatique de vos contenus

GoZen Engage est une plateforme en ligne alimentée par l’intelligence artificielle (IA) et dotée de fonctions de gamifications, qui vous permet de créer des contenus interactifs. Accédez à plus de 1000 modèles pré-optimisés, pour 16 jeux, sondages et quiz pour engager votre audience.

Pour créer un quiz, il vous suffit d’entrer le nom de votre campagne ainsi qu’une brève description pour donner le thème, l’IA se charge ensuite de générer des questions appropriées. Vous pourrez ensuite personnaliser vous-même le contenu en y ajoutant des images ou textes complémentaires pour chaque question.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Il est même possible de personnaliser votre contenu à l’image de votre marque, en utilisant vos couleurs et vos logos afin de conserver une cohérence. Le contenu est adaptable à chaque type d’appareils.

GoZen Engage prend en charge plus de 50 intégrations, dont Zapier et Mailchimp dans le but de s’adapter à vos workflows habituels.

PROFITER DE GOZEN ENGAGE À -94%

Un outil d’analyse pour optimiser votre stratégie

Grâce aux enquêtes, vous serez en mesure de récolter des commentaires et d’apporter des modifications nécessaires à votre marque ou site web. Dans le but de stimuler les ventes, d’accroitre votre nombre de clients ou d’orienter votre stratégie par exemple. Vous obtiendrez des informations précises sur les performances de vos campagnes telles que les impressions ou les clics : des données nécessaires pour optimiser vos prochains contenus.

-94 % sur GoZen Engage

Bénéficiez dès aujourd’hui d’un accès à vie à GoZen Engage ainsi qu’à toutes ses futures mises à jour pour 59$ à vie au lieu de 948$. Une réduction de -94 % valable pendant une durée limitée !

PROFITER DE GOZEN ENGAGE À -94%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.