Les difficultés économiques obligent les professionnels du marketing à revoir leurs investissements et repenser la façon dont ils créent, gèrent et diffusent leurs contenus. Pour en savoir plus sur leurs nouvelles pratiques et stratégies, Bynder, solution de Digital Asset Management (DAM) et PureSpectrum, cabinet spécialisé en recherches, ont interrogé plus de 1 200 professionnels du marketing et de la création. Ils occupent différents postes opérationnels et de direction, dans les secteurs des technologies et des biens de consommation de plusieurs pays. Les résultats offrent un véritable tour d’horizon de leurs défis, priorités et solutions pour rester concurrentiel dans un contexte économique incertain.

Le contenu, levier clé pour prospérer en 2023 et au-delà

Ces derniers mois, les entreprises cherchent coûte que coûte à réduire leurs dépenses tout en restant concurrentielles. Pour faire face à ce double enjeu, elles continuent d’investir dans un levier : le contenu. Interrogés sur l’importance de celui-ci dans la réalisation de leurs objectifs, 66 % des directeurs du digital estiment qu’il permet de diffuser des informations sur les produits et services auprès des clients. En s’appuyant sur les contenus, ils parviennent à créer une valeur ajoutée qui leur permet de tirer leur épingle du jeu. Ils sont aussi utiles pour augmenter le trafic vers leur site web et leurs ventes.

Pour maximiser l’impact de leurs contenus tout en diminuant leurs coûts, 83 % des entreprises, tous secteurs confondus, prévoient de consolider leurs systèmes technologiques. D’autres comptent aussi réduire leur collaboration avec les agences. Le but est de mettre au point un écosystème digital connecté pour réduire les délais de mise sur le marché des contenus, avec des profits supérieurs à ceux des concurrents moins rapides, et favoriser la cohérence de marque.

Pour atteindre ces objectifs, 85 % des spécialistes du marketing prévoient de s’armer d’une solution de DAM. Dans ce rapport, Bynder vous livre un panorama complet des technologies privilégiées par les entreprises en 2023 pour gérer leurs ressources digitales et leurs astuces pour réaliser des économies dans la création de contenu en 2023.

Des leviers stratégiques pour faire face à de nouveaux enjeux

À l’ère du digital, la majorité des clients et prospects cherchent à vivre une expérience de contenu enrichissante qui contribuera à les informer, les mobiliser et les inspirer. Pour les marques, cela implique de proposer le bon contenu à la bonne personne, au bon moment et au bon endroit.

Pour y arriver, elles doivent accentuer leurs efforts de localisation et de personnalisation, ce que prévoient 54 % des spécialistes du marketing interrogés. Ils admettent que cela alimente leur performance et contribue à l’obtention de meilleurs résultats auprès de leurs clients. Comme le souligne Bynder dans ce rapport, les entreprises se développant rapidement enregistrent des recettes 40 % supérieures à celles de leurs homologues au rythme plus lent à travers des expériences de contenu personnalisées.

Pour conserver cette longueur d’avance sur leurs concurrents et réaliser des économies, les organisations prennent conscience de l’importance de la réutilisation de contenus. En téléchargeant cette étude, vous découvrirez la part de spécialistes et d’entreprises B2B et B2C qui utilisent cette technique, et les objectifs qu’elles parviennent à atteindre.

Ce rapport vous offre donc des informations stratégiques sur les grandes problématiques que rencontrent les spécialistes du marketing dans la création de leurs contenus. Dans le détail, vous découvrirez :

L’importance du contenu en 2023 ;

Les avantages pratiques et économiques du recours à un écosystème digital intégré ;

Le rôle décisif des expériences de contenu dans la différenciation de votre marque ;

L’importance de la réutilisation du contenu pour garder une longueur d’avance tout en réduisant les coûts.

Les statistiques inédites, les regards croisés d’experts du secteur et les grandes tendances évoquées dans ce rapport vous aideront à comprendre les principaux enjeux du content marketing de demain, et identifier les armes pour y faire face.