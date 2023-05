La puissance de l’intelligence artificielle (IA) a poussé de nombreux créateurs de contenu à l’utiliser comme point d’appui dans la conception de leurs publications, articles de blog et autres projets. Pour que l’agent conversationnel génère une réponse utile, le défi reste de saisir le bon prompt. Plutôt que de chercher pendant des heures la bonne formulation, il est possible d’utiliser un template comme ceux proposés par PromptPalooza. Ils sont tous en anglais.

Des prompts pour tous les pans de votre stratégie

PromptPalooza réunit plus de 1000 prompts à utiliser à chaque étape de votre stratégie : brainstorming, SEO, branding, ciblage d’audience, analyse… Les cas d’usages sont nombreux. Les consignes couvrent la création de contenu sur les plateformes les plus populaires. Parmi celles-ci, Instagram, YouTube, Twitter, Reddit, Facebook ou encore LinkedIn.

Il est par exemple possible de demander à l’IA une idée de publication pour mettre en avant tel produit auprès de telle audience. Des consignes permettant d’obtenir des suggestions de post qui générera de l’engagement ou des idées de contenus pertinents sont également fournies. Une fois que vous avez trouvé le prompt qui correspond le mieux à votre recherche, il vous suffit de le copier et de le coller dans ChatGPT-4 puis de le personnaliser en fonction de votre activité, votre cible et vos services.

Concernant le prix, plusieurs options sont proposées. Pour cinq dollars, vous obtenez plus de 1000 prompts à utiliser autant que vous le souhaitez. Les autres licences, qui vont de 7 à 17 dollars, incluent des consignes couvrant plus d’industries, un guide pour tirer le meilleur parti de Midjourney ainsi que des ressources supplémentaires selon les plans.

Si PromptPalooza s’adresse plutôt aux créateurs de contenus, de nombreux outils du même type existent aujourd’hui pour les professionnels d’autres secteurs. eCommerce Prompts permet notamment d’obtenir des consignes à donner à l’agent conversationnel d’OpenAI pour booster sa boutique en ligne. SaaS Prompts, lui, est plutôt axé SaaS et entrepreneuriat. Plus de 500 prompts sont proposés. Pour les marketeurs, il convient d’utiliser 100+ Marketing ChatGPT-4 Prompts Templates, qui aborde les réseaux sociaux, la publicité ou encore l’emailing.