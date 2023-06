Email, blog, réseaux sociaux… Nous écrivons des centaines de mots chaque jour sur de multiples canaux. Pour maximiser l’impact de chaque contenu, certains décident de s’appuyer sur la technologie dont tout le monde parle en ce moment : l’intelligence artificielle (IA). Copilotly en a fait la pièce maîtresse de ses cinquante outils. S’intégrant directement à votre navigateur, la solution permet de rédiger des descriptions de publications, des textes marketing, des contenus de vente…

Une extension pour booster votre création de contenu

Copilotly est une extension permettant de profiter de la puissance de l’intelligence artificielle lors de la rédaction de tous vos contenus. Elle peut être installée sur les navigateurs les plus populaires du marché : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Brave et Microsoft Edge. Pour l’utiliser, il suffit d’aller sur l’un de vos sites ou applications préférés, comme LinkedIn, Twitter ou encore Google Doc, et de surligner le contenu souhaité. Une fenêtre Copilotly s’ouvre alors avec le fameux texte. Depuis celle-ci, il vous suffit de donner des indications à l’IA sur la marche à suivre : “résume-moi ce paragraphe”, “reformule-moi cette phrase avec un ton plus sérieux” ou toute autre consigne.

Après cela, vient le moment de choisir votre “Copilot”. La solution dispose d’une cinquantaine d’outils de rédaction pour vous aider à rédiger de meilleurs contenus plus facilement. Chacun d’entre eux répond à des tâches différentes, comme le marketing, l’emailing ou encore les réseaux sociaux. La publicité, la rédaction d’articles de blogs et d’accroches commerciales sont également couvertes. Vous l’aurez compris, l’outil vous assiste dans l’écriture de tous vos textes.

Copilotly dispose aussi d’un chat qui reprend les contours de ChatGPT. Depuis celui-ci, vous pouvez envoyer rapidement des requêtes à l’IA pour obtenir de l’aide sur un contenu, trouver des sujets à aborder ou bénéficier d’un feedback. En somme, vous disposez d’un assistant disponible à chacune des étapes clés de la rédaction du texte.

Tous les membres de vos équipes disposent d’un espace de travail, depuis lequel ils peuvent mettre la main à la pâte dans tous les projets.

Alors, conquis ? En ce moment, vous pouvez vous équiper de Copilotly pour 49 dollars à vie au lieu de 599 dollars. Grâce à cette offre exceptionnelle, vous disposez d’un accès pour travailler en solo et une limite de 50 000 mots par mois. Pour des besoins plus importants et davantage d’accès, deux licences sont disponibles.

