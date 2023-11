La transformation digitale est aujourd’hui effective dans de nombreux secteurs, et l’industrie n’échappe pas à cette tendance, déployant d’importants projets dans ce domaine. Parmi ceux-ci, la gestion de contenus digitaux. À l’heure où les marchés sont interconnectés à l’échelle mondiale, le partage efficace d’assets créatifs est un pilier incontournable pour renforcer son image de marque et offrir des expériences de contenu mémorable à ses clients.

Pourtant, selon une enquête réalisée en 2023, 67 % des responsables marketing de l’industrie manufacturière admettent que leur organisation n’a pas encore adopté la technologie de gestion de contenu adéquate, ou si elle l’a fait, ne l’exploite pas pleinement. Des lacunes technologiques qui peuvent limiter l’impact des campagnes digitales des marques, et ainsi freiner leur croissance.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Et si la mise en place d’un Digital Asset Management (DAM) était la solution ? Lors d’un webinar qui aura lieu le jeudi 30 novembre à 11h, Bynder, plateforme de DAM, vous emmènera à la découverte de ce puissant outil désormais indispensable pour optimiser la création, la gestion et la distribution de vos contenus, et ainsi améliorer votre expérience client.

Le DAM, l’outil indispensable pour les marques industrielles

Ce n’est pas un secret, les contenus sont la pièce maîtresse de tout plan d’action marketing. Ils doivent être accessibles à une audience cible et distribuée rapidement auprès de celle-ci pour trois objectifs clés : séduire davantage de prospects, gagner en notoriété et générer plus de revenus.

Atteindre ces précieux buts demande toutefois une création originale, une exécution millimétrée et une diffusion rapide des contenus digitaux. De cela dépendent les bonnes performances d’une stratégie de marketing et de vente.

Conscientes de ces enjeux, bon nombre d’entreprises industrielles s’équipent d’un outil de Digital Asset Management pour simplifier la collaboration lors de la conception de leurs contenus et accélérer leur mise sur le marché. Le tout, en gardant une cohérence entre chacun d’entre eux à l’échelle mondiale.

Au cours de ce webinar , Marie Lorphelin, Marketing Manager chez Bynder, vous révélera tous les atouts que réserve le DAM pour la croissance de votre entreprise. Le webinar sera centré sur des exemples et cas d’utilisation concrets afin de partager les bonnes pratiques du marché.

Découvrez comment :

Éliminer les silos de contenu et accroître la collaboration interne et externe ;

Accélérer la mise sur le marché en facilitant les opérations de vente et de marketing ;

Assurer la cohérence de la marque sur tous les marchés ;

Fournir le volume croissant de contenu digital en utilisant l’automatisation.

Pour comprendre comment booster le potentiel de vos contenus et proposer une expérience client enrichie, inscrivez-vous dès maintenant au webinar de Bynder !