Aujourd’hui, les consommateurs veulent pouvoir découvrir une marque et acheter leurs produits où ils le souhaitent, à commencer par les réseaux sociaux. Ils sont des composantes essentielles du parcours client, c’est pourquoi les entreprises doivent repenser et investir ces nouveaux canaux de vente pour booster leur chiffre d’affaires.

Pour vous aider, Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, vous partage ses conseils dans un nouveau livre blanc. L’objectif est que vous maîtrisiez l’art du social commerce afin d’accroître vos ventes !

Mieux comprendre le paysage des réseaux sociaux

Avant d’élaborer votre stratégie social commerce, il convient de s’intéresser aux évolutions et tendances du paysage social media. Pour cette raison, Ad4Screen vous livre les chiffres clés du marché. Ces derniers vous permettent d’en savoir davantage sur les utilisateurs et leurs usages. À travers des graphiques, vous découvrirez les réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde en 2023. Cette métrique est essentielle pour identifier les plateformes les plus populaires.

Pour mieux comprendre l’utilisation qu’en font les mobinautes, Ad4Screen fait le point sur le temps moyen passé chaque mois sur chaque application mobile dans le monde. Nous découvrons par exemple qu’ils passent autant d’heures sur TikTok que sur Facebook. Outre ces données, le livre blanc vous offre également un panorama du nombre d’utilisateurs actifs par mois et par réseau social en France. Avec 52,6 millions d’utilisateurs, YouTube est la plateforme la plus utilisée au sein de l’Hexagone. Pinterest, LinkedIn et Twitter affichent des chiffres bien différents.

Il ne s’agit que de quelques-unes des statistiques partagées dans ce guide. Grâce à chacune d’elles, vous aurez une vision claire du marché des réseaux sociaux en 2023. Cela s’avère indispensable pour identifier les bons leviers à actionner pour vos futures stratégies.

Des conseils pour bien exploiter chaque levier

Identifier les réseaux sociaux à intégrer à son plan d’action est une chose, réussir à en tirer le meilleur parti en est une autre. Pour générer des ventes grâce à ces plateformes, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte : l’audience, le taux d’engagement, le format… Pour vous guider, Ad4Screen fait le point sur les caractéristiques de chaque levier. Des métriques sur les utilisateurs des plateformes vous sont fournies, en plus de conseils de pilotage et de ciblage. Les experts partagent également leurs recommandations afin que vous tiriez le meilleur profit de chaque réseau social.

Pour y arriver, l’enjeu est de créer une publicité originale et qui captera l’attention des utilisateurs. Plusieurs éléments doivent alors être travaillés, comme le visuel, le Call-to-Action (CTA) ou encore le message. Tout au long du guide, Ad4Screen vous offre de précieux conseils pour optimiser chacun d’entre eux. Pour chaque plateforme sociale, l’agence déroule les bonnes pratiques qui vous permettront de concevoir une publicité performante. Pour atteindre cet objectif, vous pourrez vous appuyer sur les nombreux exemples partagés.

Afin que vous saisissiez les opportunités offertes par chaque média social, le livre blanc révèle les fonctionnalités social commerce offertes par chacun d’entre eux. L’objectif est que vous puissiez discerner ceux sur lesquels il est pertinent de vous lancer, ou non. Le social commerce va prendre de plus en plus d’ampleur dans les années à venir, les entreprises doivent s’y préparer.

Le livre blanc d’Ad4Screen est une véritable mine d’or pour toute entreprise qui cherche à booster ses ventes et à proposer une expérience d’achat innovante grâce aux réseaux sociaux. Les conseils d’experts qui sont prodigués, vous aideront à profiter de ces nouveaux points de contacts avec les prospects et les clients.