General Motors ne propose plus Apple Carplay dans ses véhicules, mais recrute directement les cadres du géant technologique. Mike Abbott, ancien vice-président de l’ingénierie de la division des services cloud d’Apple, a été embauché par le constructeur automobile. À partir du 22 mai, il prendra le poste de vice-président exécutif des logiciels.

Un nouveau poste avec trois fonctions distinctes

General Motors veut accélérer le développement de logiciels pour les voitures connectées. Le mois dernier, le constructeur automobile a rejoint la fondation Eclipse, l’une des plus grandes fondations de logiciels open source, afin de « renforcer la collaboration au sein de l’industrie ». Le nouveau rôle créé spécialement pour Mike Abbott marque un nouveau pas au sein de cette nouvelle stratégie.

Le nouveau poste regroupe trois fonctions distinctes au sein de l’entreprise : les véhicules et les systèmes d’exploitation définis par logiciel, les technologies de l’information et numérique, et l’activité numérique de l’entreprise. Marry Barra, Présidente Directrice Générale de General Motors, a déclaré dans un communiqué, « L’expérience de Mike en tant que fondateur et entrepreneur, associée à ses antécédents en matière de création des solutions logicielles les plus convaincantes du marché, font de lui un excellent candidat pour GM ».

Recruté en 2018 par Apple, Mike Abbott a supervisé l’infrastructure cloud d’Apple pour des services comme iCloud, iMessage et FaceTime. Auparavant, il travaillait pour Kleiner Perkins Caufield & Byers, une entreprise d’investissement dans les sociétés spécialisées dans le cloud, Twitter, Palm ou encore Microsoft.

Ultifi en ligne de mire

La nouvelle recrue de General Motors a déclaré : « Je sais que les logiciels sont le catalyseur qui permettra de redéfinir les expériences des consommateurs comme jamais auparavant ». Depuis plusieurs années et l’arrivée de Tesla, les acteurs de l’industrie automobile tentent d’attirer les acheteurs avec des options comme un assistant vocal, le GPS connecté et des applications tierces de divertissement comme Netflix, TikTok ou encore Spotify. Grâce à ce juteux business, General Motors s’est fixé, en 2021, comme objectif d’accroître ses marges et de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre les 280 milliards de dollars d’ici 2030.

Afin de concrétiser les ambitions de General Motors, Mike Abbott devra superviser le déploiement de Ultifi, une plateforme logicielle de General Motors en développement depuis deux ans. Elle regroupe tous les modules du véhicule sur une seule interface ce qui facilite la publication de mises à jour logicielles en direct et donne aux consommateurs l’accès direct à leurs abonnements. La récente disparition d’Apple Carplay dans les véhicules de la marque n’est pas anodine puisque Ultifi devrait être intégré aux côtés d’Android Automotive dès cette année.