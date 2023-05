L’entreprise de livraison Getir est en pourparlers avec Flink pour un possible rachat. Une information peu surprenante, alors que ce secteur est en proie à des difficultés et a vu ...

L’entreprise de livraison Getir est en pourparlers avec Flink pour un possible rachat. Une information peu surprenante, alors que ce secteur est en proie à des difficultés et a vu de nombreuses acquisitions l’année passée.

Une importante consolidation du marché européen

Plusieurs applications de livraison de nourriture et de courses sont nées pendant la pandémie, alors que la demande était accrue. Elles sont désormais bien moins nombreuses, avec une consolidation importante du marché en Europe. Outre le rachat massif de Gorillas par Getir, l’entreprise a également acquis Weezy au Royaume-Uni et Blok en Espagne en 2021, tandis que la société américaine Gopuff a racheté les start-up britanniques Dija et Fancy la même année, et que Flink a acquis la firme française Cajoo en 2022.

Désormais, Getir a tourné son viseur vers Flink, selon le Financial Times. Les deux entreprises seraient en pourparlers pour une potentielle acquisition pour un montant qui n’a pour l’instant pas été divulgué. Cette opération pourrait être facilitée par le fait que le fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, détient une participation dans chacune des sociétés.

Avec ce rachat, Getir renforcerait son leadership

Fondée en 2020, Flink reste l’un des derniers groupes indépendants de livraison de produits alimentaires en Europe. La firme allemande, qui est déficitaire, cherche en amont à lever 100 millions de dollars pour atteindre une évaluation d’1 milliard de dollars pour l’ensemble de ses activités. À la mi-2022, la start-up était évaluée à 5 milliards de dollars.

Pour sa part, Getir est devenue la plus grande entreprise de commerce rapide d’Europe après son acquisition de Gorillas pour 1,2 milliard de dollars. L’entreprise turque est implémentée dans une cinquantaine de villes dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal.

Si elle venait à mettre la main sur Flink, Getir deviendrait le leader incontesté de la livraison de courses en Europe. Sa seule compétition serait GoPuff, mais la firme américaine a récemment réduit ses activités et n’opère plus qu’au Royaume-Uni et en France. Pour rappel, des géants comme Uber Eats ou Deliveroo n’opèrent pas sur le même modèle économique et sur le concept de « dark stores ».