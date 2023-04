Roku a annoncé un plan de licenciement de 6 % de ses effectifs, soit environ 200 personnes. En difficulté, l’entreprise avait déjà été contrainte de se séparer du même nombre de salariés en novembre dernier.

Un plan de restructuration est en cours

Roku a révélé dans un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) qu’il était contraint de se restructurer. En ce sens, il prévoit de remercier 200 employés supplémentaires, victimes d’une seconde vague de renvois en l’espace de cinq mois. L’entreprise californienne à également l’intention de « sous-louer, voire de vendre, certains locaux que la société n’occupe pas actuellement ».

Si les licenciements de novembre concernaient les salariés américains, Roku ne précise pas quels pays seront touchés par ce nouveau plan de restructuration. À ce jour, la société basée à San José possède des bureaux à Santa Monica, à Austin, à New York, au Royaume-Uni, au Danemark et en Chine. Fin décembre, le groupe employait environ 3 600 personnes.

Auprès de la SEC, Roku explique que l’objectif est de « réduire les dépenses d’exploitation de la société d’une année sur l’autre et de donner la priorité aux projets qui auront un meilleur retour sur investissement ». L’entreprise estime que le plan lui coûtera entre 30 et 35 millions de dollars. Tous les changements devraient être complétés d’ici la fin du second trimestre.

La santé financière de Roku au plus bas

Si Roku se fait discret en France, il s’agit d’un des géants du streaming outre-Atlantique. Aux États-Unis, un téléviseur sur trois est équipé d’un logiciel Roku. Lors de ses derniers résultats financiers de son dernier trimestre 2022, en février, le groupe dévoilait (PDF) un chiffre d’affaires de 867 millions de dollars, une croissance quasi nulle sur l’année glissante.

Pour rebondir, en plus de sa restructuration, Roku a décidé de se lancer dans le marché de la télévision avec une présentation de ses premiers téléviseurs lors du CES 2023. Ces derniers rejoindront sa gamme de produits déjà composée de ses boîtiers de diffusion. De quoi assurer un nouveau flux de revenu pour Roku, conscient que « l’incertitude macroéconomique risque de persister en 2023 ».