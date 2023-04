Les photos produit suscitent l’intérêt des consommateurs et déclenchent l’achat, à condition qu’elles soient attrayantes. Pour s’en assurer, les marques ont pour habitude de faire appel à un photographe professionnel. Le problème reste que ce type de prestations s’avèrent onéreuses, et donc pas forcément à la portée de toutes les entreprises. Pour mettre en valeur ses articles comme un pro et à moindre coût, des outils comme Colorful Studio ou encore Blend peuvent être utilisés. Ce dernier exploite l’intelligence artificielle (IA) pour créer de jolis visuels qui font vendre.

Plus de mille templates personnalisables

Pour découvrir toutes les possibilités offertes par Blend, il suffit de prendre en photo votre produit. À partir de là, l’outil utilise l’IA pour identifier l’objet en question et effacer l’arrière-plan. Le produit est alors transporté dans une sélection de décors réalistes soigneusement sélectionnés. Cela peut être un studio, une forêt ou toute autre mise en scène. Il suffit d’appuyer sur le bouton “Generate More” jusqu’à ce que vous tombiez sur l’atmosphère qui vous convient.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Vous pouvez effectuer toutes les modifications nécessaires grâce à la ribambelle de fonctionnalités mises à disposition. Il est par exemple possible d’ajouter un sticker sur l’image pour annoncer une promotion ou d’écrire un texte convaincant pour booster vos ventes. En cas de panne d’inspiration, plus de 1 000 templates personnalisables sont à votre disposition. Il en existe notamment pour les réseaux sociaux. Pour garder une identité visuelle qui colle avec votre image de marque, vous pouvez aussi télécharger vos propres modèles.

Une fois tous les changements opérés, le visuel est enregistré directement dans votre galerie. Il ne vous reste plus qu’à le partager sur vos plateformes sociales et sur votre site e-commerce.

Blend est accessible sur le Play Store, iOS et en ligne. L’application est gratuite, mais quelques fonctionnalités demeurent payantes, comme l’utilisation d’un template sur plusieurs images à la fois.