Au moment de lancer un nouveau produit, les marques font souvent appel à des photographes professionnels pour avoir un rendu soigné. Cela représente toutefois un budget conséquent. Il existe des solutions alternatives permettant aux entreprises de mettre leurs articles en avant en quelques minutes, comme Colorful Studio. Il s’agit d’une plateforme permettant de créer des images 3D de toutes pièces et d’obtenir un contenu attrayant. Aucune compétence en design n’est nécessaire.

Un outil accessible à tous

Avec Colorful Studio, nul besoin d’arpenter le web pour chercher comment concevoir une illustration en 3D. Depuis l’onglet “Templates library”, on accède à un large éventail de modèles pour créer l’image idéale. On en retrouve avec des chaises, des parfums, des ordinateurs, des bouteilles, des bijoux… Ils peuvent être utilisés pour élaborer des contenus e-commerce, social media ou encore print.

Chaque élément est mis en scène de plusieurs façons : sur des escaliers, avec des néons ou de façon un peu plus abstraite. L’objectif est de permettre à chacun de repérer le visuel idéal qui permettra d’obtenir un rendu professionnel.

Une fois le template idéal trouvé, il suffit de cliquer dessus pour commencer à le modifier. L’outil est plutôt simple à prendre en main. À gauche, on retrouve tous les assets, c’est-à-dire tous les éléments que l’on peut ajouter dans son illustration. Il y en a des basiques, comme des cubes ou des cylindres. On a également des éléments décoratifs. Il suffit de les glisser et de les déposer sur l’image pour les ajouter. Bien évidemment, il est possible de télécharger ses propres éléments afin de mettre en avant ses produits.

Pour avoir un rendu optimal, Colorful Studio propose d’autres fonctionnalités. Il est possible d’ajouter de la lumière à l’aide d’un simple clic sur “Add light”, et de gérer la luminosité grâce au curseur. Des options pour bouger l’objet, réaliser une rotation, choisir l’angle de vue et définir les assets au premier plan sont aussi disponibles. Durant toutes les modifications, on accède à un aperçu du rendu final dans une petite fenêtre à droite.

Une fois terminée, l’illustration peut être exportée en PNG. On peut par ailleurs obtenir un lien pour la partager avec ses collaborateurs ou ses clients.