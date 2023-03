Accroître la visibilité de ses vidéos sur les moteurs de recherche n’est pas simple. Pour y arriver, une technique peut être utilisée : le ping. Pour faire court, il s’agit d’une information envoyée depuis un site vers d’autres plateformes afin de les informer qu’un nouveau contenu a été publié ou mis à jour. Les pings permettent alors d’améliorer l’indexation de la vidéo. C’est sur cette technique que se base l’outil VidPenguin2.

Booster la visibilité de ses contenus

VidPenguin2 s’adresse autant aux créateurs de contenus et marketeurs aguerris qu’aux débutants. Le but est de permettre à chacun de booster la visibilité de ses contenus sur les moteurs de recherche.

Pour cela, c’est très simple : depuis l’onglet “Video Ping”, il suffit d’entrer l’URL de sa vidéo et de cliquer sur “Get data” pour que l’outil vous génère automatiquement un titre et une description optimisés, ainsi que les tags à utiliser.

Il est alors proposé de concevoir des variations d’URLs et d’envoyer un ping WordPress, Twitter, ou toute autre plateforme via Zapier. Il est même possible de créer un flux RSS à partir de vos vidéos. Un thumbnail différent peut être intégré à chaque fois, par exemple en intégrant un set d’images. Il en est de même pour le titre et la description.

Le logiciel propose par ailleurs des templates pour les plateformes de blogs les plus populaires, grâce auxquels les utilisateurs peuvent facilement recycler leurs contenus en se basant sur des stratégies similaires de classement des vidéos.

Depuis le tableau de bord, vous pouvez suivre le nombre de contenus que vous avez ping par mois, mais aussi depuis que vous utilisez VidPenguin2.

Côté prix, l’outil est en ce moment proposé à -67 %, le faisant tomber à 97 dollars à vie. La plupart des fonctionnalités phares sont incluses. Cependant, il faudra stacker les codes pour débloquer les templates, envoyer plus de pings et accéder à toutes les intégrations disponibles.

