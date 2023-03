OpenAI, propriétaire de ChatGPT, a déclaré mercredi 22 mars qu’il avait corrigé un bug causant un « problème important » permettant à des utilisateurs de voir les titres des conversations d’autres utilisateurs. Pour la première fois depuis son lancement, le service avait dû être interrompu.

ChatGPT connaît sa première faille de sécurité

En début de semaine, plusieurs utilisateurs de ChatGPT ont partagé des captures d’écrans sur les réseaux sociaux. Dans ceux-ci, ils montraient qu’ils avaient accès à des historiques de conversations ne leur appartenant pas. Heureusement, cette fuite ne concernait que des titres de conversations anonymisées.

Constatant l’ampleur de cette défaillance, OpenAI a dû réagir. La start-up a brièvement - une dizaine d’heures - désactivé le chatbot lundi en fin de journée (mardi dans la nuit en France) pour corriger le problème.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a tweeté, ce mercredi « Nous avons eu un problème important dans ChatGPT en raison d'un bug dans une bibliothèque open source, pour lequel un correctif a maintenant été publié et nous venons de terminer la validation. Un petit pourcentage d'utilisateurs a pu voir les titres de l'historique des conversations des autres utilisateurs ». Il a ajouté que les utilisateurs ne pourront plus accéder à leur conversation ayant eu lieu entre 9h (heure française) et 18h le 20 mars.

Ce problème renforce les préoccupations des utilisateurs sur la confidentialité de la plateforme. Dans sa FAQ destinée aux utilisateurs de ChatGPT, OpenAI rappelle plusieurs points essentiels de son intelligence artificielle. L’entreprise stipule que les données des utilisateurs, telles que les messages et les réponses, peuvent être utilisées pour poursuivre l’entraînement du chatbot. En effet, les conversations des utilisateurs permettent à ChatGPT de mieux répondre aux prochaines questions. OpenAI assure qu’elle n’utilise pas des données personnelles identifiables, mais prévient que les utilisateurs ne doivent jamais partager des « informations sensibles ». Coup de chance pour Google, ce premier problème survient lors du lancement de son IA, Bard.