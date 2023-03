Depuis le 20 mars 2023, ChatGPT est victime d'un bug qui permet à certains utilisateurs d'avoir accès aux conversations d'autres usagers. Une véritable angoisse pour les millions d'internautes qui utilise l'intelligence artificielle générative d'OpenAI. L'entreprise a été contrainte d'interrompre son service afin de réparer cette faille pour que ce bug ne se reproduise plus.

Quelques jours seulement après la sortie de GPT-4, le nouveau modèle de langage qui permet d'améliorer les capacités de ChatGPT, OpenAI a vécu une petite désillusion. Malgré quelques ralentissements au vu du succès retentissant qu'il connaît depuis plusieurs mois, rien ne laissait présager qu'il serait interrompu à cause d'un bug.

Pourtant, le 20 mars 2023, OpenAI a été obligé de suspendre son service pour une durée indéterminée. Selon un porte-parole de la société, certaines conversations d'utilisateurs étaient visibles dans l'historique d'autres internautes. D'après les informations de Bloomberg, l'entreprise a pris connaissance du problème lorsque plusieurs utilisateurs ont pris le temps de le signaler aux équipes se chargeant du robot conversationnel.

Sur Twitter, un utilisateur du nom de Jordan L Wheeler, a témoigné, « Si vous utilisez ChatGPT, faites attention ! Il est possible que vos conversations puissent être partagées à d'autres utilisateurs. Aujourd'hui, j'ai pu avoir accès à l'historique d'un autre utilisateur de ChatGPT. Je ne pouvais pas voir leur contenu, mais je pouvais voir ses titres d'historiques sans aucun problème ».

If you use #ChatGPT be careful! There's a risk of your chats being shared to other users!

Today I was presented another user's chat history.

I couldn't see contents, but could see their recent chats' titles.#security #privacy #openAI #AI pic.twitter.com/DLX3CZntao

— Jordan L Wheeler (@JordanLWheeler) March 20, 2023