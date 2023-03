Ingka, le groupe responsable de la majorité des magasins IKEA, a annoncé que le géant suédois comptait désormais une centaine de drones entièrement autonomes dans ses enseignes. Les appareils sont chargés de réaliser l’inventaire des stocks dans ses entrepôts.

Épargner une tâche fastidieuse aux collaborateurs

En 2020, la société établissait un partenariat avec Verity, entreprise spécialisée dans les drones fondée par un certain Raffaello D'Andrea. Il s’agit de l’un des créateurs de Kiva Systems, firme rachetée par Amazon en 2012 et désormais franchisée sous le nom d’Amazon Robotics.

Dans la même catégorie Amazon supprimera 9 000 postes de plus

En 2021, les premiers drones issus de cette collaboration débarquaient dans les IKEA suisses, offrant « une solution entièrement autonome pour suivre les stocks et améliorer le bien-être des employés sur le terrain ». Aujourd’hui, l’entreprise dispose de 100 drones opérant dans 16 localisations européennes différentes : Belgique, Croatie, Slovénie, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Suisse.

Les drones capturent des images, des vidéos et des scans 3D des articles destinés à la vente physique, mais également au commerce en ligne. Ensuite, ils retournent à leur station de charge pour partager les données collectées, permettant ainsi de réaliser l’inventaire des stocks.

Le géant suédois assure dans un billet de blog que ce procédé améliore le confort de ses employés en leur épargnant des tâches chronophages et fastidieuses : « Cette solution permet aux collaborateurs d'IKEA de travailler de manière plus ergonomique, car ils n'ont plus besoin de confirmer manuellement chaque palette ».

IKEA s’automatise de plus en plus

Tolga Öncu, responsable de la vente au détail au sein du groupe Ingka, assure qu’outre le bénéfice pour les employés, les drones permettent aussi de « réduire les coûts opérationnels » et permet à l’entreprise « de devenir plus abordable et plus pratique » pour ses clients.

Les entrepôts d’IKEA sont de plus en plus automatisés. Comme le note The Verge, la firme a testé, en Croatie, des petits robots radiocommandés pour récupérer les bacs contenant les produits. Ils les délivrent ensuite aux employés lors de l'exécution des commandes. Dans l’un de ses magasins californiens, IKEA utilise un système de rayonnage automatisé qui élimine la « majorité » des chariots élévateurs, de qui permet de maintenir plus d'articles en stock.

« Le groupe Ingka continue de réorganiser ses magasins à travers le monde, en améliorant leurs capacités de manutention et en leur permettant d'expédier les commandes en ligne de manière rapide, plus durable et plus abordable », commente la société.