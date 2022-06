Dans le cadre de son projet de transformation numérique, l’entreprise suédoise de mobilier, IKEA, a présenté une nouvelle application de simulation virtuelle d’ameublement. Baptisé IKEA Kreativ, le programme téléchargeable sur iOS et ordinateur de bureau, crée une réplique des pièces de meubles et permet de composer librement un design d’intérieur avec les produits d’IKEA grâce à la réalité mixte. Selon IKEA, cette nouvelle expérience de conception servira à « réduire le fossé » entre le commerce électronique et le parcours client en magasin.

Prévisualiser les meubles d’IKEA dans les espaces de vie des clients

Avec IKEA Kreativ, les clients américains n’auront plus besoin de se déplacer dans les magasins et de sillonner les galeries pour trouver ce dont ils ont besoin pour décorer leurs intérieurs. L’application qui exploite la technologie 3D et IA a été développée par Geomagical Labs, rachetée en 2020 par IKEA. Elle s’occupe de reconstituer numériquement l’espace de vie et d’y placer les meubles d’IKEA, à partir de l’écran d’un smartphone ou d’un ordinateur.

« L’application IKEA Kreativ est la toute première expérience de conception de réalité mixte », souligne la société. Elle se présente comme une alternative à IKEA Place, une application qui scanne une pièce et installe des meubles. Cependant, ses possibilités sont bien plus étendues avec des options de capture 3D en grand-angle, de reconnaissance des objets et surtout des algorithmes de stéréovision. IKEA Kreativ offre non seulement l’opportunité de redécorer un espace avec des reproductions réalistes, mais aussi de faire disparaître des meubles déjà existants et de les remplacer par des produits en 3D.

Fonctionnement d’IKEA Kreativ

IKEA Kreativ est exclusivement réservée aux appareils iOS et aux ordinateurs. Toutefois, la société a affirmé que l’application sera disponible sur Android dans les mois à venir. Pour lancer la simulation, l’utilisateur doit prendre en vidéo la pièce afin que le programme IKEA Kreativ Scene Scanner évalue la scène à partir de 5 endroits clés. La caméra doit couvrir tout l’espace pour optimiser la mise à l’échelle. Ensuite, les images capturées se superposent afin de créer la profondeur de champ. Pour ce faire, l’utilisateur effectue un mouvement en forme de huit.

Après ces étapes, il ne reste plus qu’à placer, déplacer, pivoter, empiler ou encore suspendre les meubles, selon les besoins. « Grâce à la technologie innovante et intuitive de Geomagical Labs et à une expérience numérique simple, nous pensons qu'IKEA Kreativ éliminera les obstacles à l'achat d'ameublement, permettant aux gens de passer de l'inspiration à la réalité et de concevoir leur maison parfaite », résume IKEA.