IKEA France a publié un communiqué de presse le 14 octobre 2021, pour faire un état des lieux de ses performances au cours de l'année qui vient e s'écouler. La société a réalisé en France un chiffre d'affaires en progression de 4% malgré 4,5 mois de fermeture des magasins. Les ventes en ligne représentent désormais 1,006 milliard d’euros de chiffre d’affaires chez IKEA France.

IKEA France réalise 35% de son chiffre d'affaires grâce au e-commerce

Dans son communiqué de presse, IKEA affirme que les français ont eu besoin d'apporter des changements à leur intérieur. En effet, selon les chiffres de IKEA France : « 47% des français ont changé l’organisation de leur maison pour faire l’activité dont ils ont besoin. Au global, 14% des personnes interrogées indiquent que leur maison ne répond pas assez à leurs besoins pour se sentir bien ». Avec le développement du télétravail, les foyers n'ont plus simplement le rôle de dortoir. 84% des personnes interrogées disent désormais qu’il est important d’avoir le contrôle sur leur lieu de vie.

L'enseigne suédoise a fait preuve d'une grande agilité au cours de l'année qui vient de s'écouler. En France, les magasins IKEA auront connu 4,5 mois de fermeture à cause de la pandémie de Covid-19. Sur cette période, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,889 milliards d’euros sur l’année fiscale FY21 (+4% par rapport à l'année précédente), dont 1,006 milliard d’euros grâce aux ventes en ligne. IKEA France a eu raison de miser sur l'e-commerce et les services de planification à distance. Le chiffre d'affaires généré sur ce segment a doublé par rapport à l'année précédente.

Une transformation omnicanale réussie

IKEA France estime que son modèle omnicanal arrive à maturité. Pendant les fermetures, la société a redéfini le rôle des magasins en mettant en place un service « Cliquez et Emportez » adapté, en préparant des livraisons à domicile ou encore en réalisant des rendez-vous de planification de cuisine ou de chambre à distance. Un sentiment partagé par Walter Kadnar, Président et Chief Sustainable Officer chez IKEA France. Il précise que : « les équipes ont fait un travail fantastique pendant cette année pleine de défis. Avec elles et grâce à notre transformation omnicanale commencée il y a 3 ans, nous avons enregistré 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour l'e-commerce ».

Pour aller encore plus loin, IKEA France veut développer une offre « 100% circulaire » d’ici 2030. L'entreprise s’engage à limiter l’impact de ses activités sur le climat. Le géant suédois prévoit notamment de tester un magasin dédié à la seconde vie des meubles à Paris. Pour IKEA, l'économie circulaire est : « une solution d’avenir pour développer son activité sur le long terme, limiter la consommation des ressources et montrer que les modes de vie durables sont abordables ». IKEA France va également déployer 2 200 bornes électriques sur le parking de ses magasins.