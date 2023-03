Ce n’est pas un secret, le référencement naturel est une compétition permanente. Pour tirer son épingle du jeu, il est important de pouvoir se positionner par rapport à ses concurrents et connaître les actions qu’ils ont mis en place pour gagner en visibilité. Ce sont ces informations qui permettent de repenser son plan d’action afin qu’il soit toujours plus performant. C’est pour cette raison que RocketLinks, la première plateforme d’achat d’articles sponsorisés depuis 2010, a développé une nouvelle solution (également disponible en marque blanche) : RocketLinks Benchmark. Avec cette innovation, l’objectif est d’aider les marques à connaître rapidement les stratégies de netlinking les plus solides.

Des données clés en main sur vos concurrents

En SEO, impossible de foncer tête baissée. Toute stratégie mise en place doit découler d’une analyse approfondie de son marché, de son positionnement et de ses concurrents. Il faut identifier les mots-clés sur lesquels ils se sont positionnés, s’intéresser aux contenus qu’ils produisent, scruter leurs backlinks… Et ce, pour chacun d’entre eux. C’est pour vous aider à réaliser cette analyse approfondie qu’a été développée RocketLinks Benchmark. Cette nouvelle solution répond à un enjeu précis : analyser les backlinks les plus efficaces de vos concurrents pour mieux orienter votre stratégie netlinking.

Pour ce faire, elle agrège les données provenant des deux outils principaux d’analyse de liens sortants. Cette approche unique sur le marché permet de ne rater aucun lien, d'agréger des métriques différentes et ainsi de visualiser des informations clés sur les autres acteurs de votre secteur d’activité, ce qui n’est aujourd’hui pas possible avec une autre solution. Autant dire que RocketLinks Benchmark vous permet d’avoir un coup d’avance !

Pour identifier les campagnes de netlinking les plus performantes parmi vos concurrents, deux types d’informations sont étudiés, le tout, dans le respect des conventions d’analyse de données :

les referring domains, c’est-à-dire les sites émettant un lien externe vers ceux des marques passées au crible,

tous les backlinks de tous les concurrents.

Les données de prix issues de RocketLinks sont aussi intégrées à l’équation, permettant d’estimer le coût d’une campagne de netlinking performante. Outre cela, vous accédez également au nombre de liens nécessaires, leur qualité et leur fréquence.

Un point d’appui indispensable pour orienter sa stratégie netlinking

Tout comme l’étoile polaire qui indique la direction aux navigateurs, RocketLinks Benchmark utilise ces données pour vous aiguiller dans votre stratégie de netlinking. Bien entendu, vous gardez la main sur l’ensemble des actions mises en place, mais les données fournies s’apparentent à de véritables boussoles qui permettent de mieux orienter vos décisions.

Elles peuvent vous aider à identifier les pistes à explorer. Elles vous permettront par exemple de définir s’il est plus stratégique de miser sur un Private Blog Network (PBN), c’est-à-dire un réseau de blog privé destiné à optimiser le référencement d’un site principal, ou sur des sites à fort trafic.

Les métriques partagées par RocketLinks Benchmark s’avèrent aussi utiles pour définir de nouveaux leviers à actionner pour donner une nouvelle dimension à votre plan d’actions. Cela peut notamment être d’obtenir davantage de backlinks dofollow afin que les crawlers les prennent en compte lorsqu’ils analysent votre site web.

En somme, cette nouvelle solution développée par RocketLinks dispose de fonctionnalités indispensables pour réaliser un benchmark exhaustif. Bien plus qu’une simple analyse de la concurrence, elle permet de connaître précisément les plans d’actions des autres marques et d’avoir des conseils pour ajuster sa stratégie de netlinking et booster les performances SEO de son site. Pour explorer toutes les possibilités offertes par cette technologie, demandez dès maintenant votre benchmark !