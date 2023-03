L’année 2023 s’ouvre sur des perspectives pour le moins incertaines pour les marques. Le climat économique est d’ores et déjà détérioré : l’inflation ne faiblit pas, le conflit russo-ukrainien s’éternise, et la confiance des ménages s’effrite. De nombreuses marques craignent de revivre une nouvelle crise, après celle du COVID qui les avait – pour un grand nombre – affaiblies.

Hors de question néanmoins de sombrer dans le fatalisme ! Si 2023 s’annonce difficile, de nombreuses opportunités existent pour les marques qui feront preuve de résilience et investiront sur les bons canaux de vente. Oui, mais lesquels ? Il est temps de miser véritablement sur les marketplaces, dont le formidable potentiel de croissance en fait une arme solide contre la crise qui menace. Pour cela, les marques doivent plus que jamais repenser leur stratégie e-commerce, en investissant dans les outils et ressources nécessaires au déploiement de ce canal encore sous-exploité.

La croissance des marketplaces et le tournant raté de l’ère Covid

On estime que les marketplaces devraient dominer l’e-commerce mondial d’ici à 2027, générant près de 4 300 milliards de dollars de vente (contre 2 500 actuellement). Parmi elles, les ventes tierces, par le biais d’Amazon par exemple, devraient générer à elles seules 38 % de la croissance du retail mondial. Des perspectives à donner le tournis ! Et pourtant, les marques, notamment en France, sont encore loin d’en avoir saisi toutes les opportunités, affichant un retard significatif sur le seul marché européen. Alors que l’Allemagne et le Royaume-Uni affichent respectivement un chiffre d’affaires de 31,6 et 26,5 milliards de dollars sur Amazon en 2021, la France est distancée avec « seulement » 9 milliards de CA généré.

Ce retard s’explique à la fois par des barrières psychologiques et opérationnelles. Sur le premier aspect, un certain nombre de dirigeants continuent d’opposer canaux physiques et digitaux, au lieu de les considérer comme complémentaires. La pandémie de COVID laissait présager d’un tournant – définitif – pour les marques : celui du digital. Force est de constater que nous sommes bien rapidement revenus à une approche prépandémique, avec des ressources humaines et financières concentrées principalement sur les ventes en magasin physique.

Saisir le réservoir de croissance des marketplaces

Pourtant les marketplaces affichent de multiples atouts susceptibles de séduire entreprises et dirigeants en ces temps de rationalisation des dépenses :

Une croissance continue et qui ne faiblit pas (81 % de croissance en 2021 selon Mirakl) ;

Une proximité avec l’acte d’achat des clients, présentant d’excellents ROI ;

Des investissements publicitaires mesurables à l’euro près.

Les dirigeants doivent donc replacer le développement des marketplaces au cœur de leur stratégie d’entreprise. Le succès de ce canal, et notamment sur Amazon, repose sur un triptyque : ressources, technologie et process. Il faut trouver les ressources qualifiées ayant la compréhension des spécificités de ce canal, s’équiper des outils et de la technologie permettant d’opérer efficacement, et définir les process permettant de pérenniser l’approche. Cette équation peut sembler complexe à résoudre. Pourtant, l’écosystème français est riche de sociétés à la pointe sur ces sujets. Que ce soit pour la recherche des talents, la formation, l’externalisation ou l’outillage, les solutions ne manquent pas. Il est temps de s’en saisir pour amorcer enfin le tournant tant attendu du e-commerce et se préparer à traverser cette crise, comme les prochaines, plus sereinement.