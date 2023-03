Grâce à la participation du fonds d'investissement américain PSG Equity, N2F a annoncé le 6 mars 2023 avoir levé 24 millions d'euros. La fintech française est connue pour ses services Software-as-a-Service (SaaS) aidant les entreprises à mieux gérer leurs dépenses professionnelles et leur note de frais. Avec ce financement, N2F espère accompagner au mieux la digitalisation des entreprises.

PSG Equity investit dans la fintech française N2F

Pour l'entreprise de l'Ain, il s'agissait d'un tour de table de série A. Pour une première levée de fonds, celle-ci s'est bien déroulée puisque l'entreprise a réussi à lever plusieurs dizaines de millions d'euros. Fondée en 2015 du côté de Bourg-en-Bresse par deux ingénieurs spécialisées dans le développement d'applications mobiles, Nicolas Dubouloz et Jean-Joseph, la start-up a gravi les échelons.

Dans la même catégorie L’Autorité de la concurrence fait de l’économie numérique sa priorité

Elle propose aujourd'hui un outil de numérisation des notes de frais qui remplace les longues feuilles de calcul Excel à remplir en fin de mois. Des adaptations ont été créées afin de prendre en compte les spécificités fiscales de nombreux pays européens. Ses fondateurs affirment, après avoir passé plusieurs années en tant que seuls salariés de leur structure, qu'ils sont rentables depuis plus de trois ans grâce à leur outil.

Cela a intéressé PSG Equity qui s'est faufilé dans la brèche en investissant dans la jeune pousse. « Savoir combiner technologie de pointe et service client de première catégorie a été le secret de N2F pour atteindre une croissance exceptionnelle en 2022 », explique Edward Hughes, le directeur général du fonds d'investissement américain, dans un billet de blog publié par la start-up. Pour PSG Equity, il s'agit de sa neuvième participation en France et de sa vingt et unième en Europe.

La start-up veut franchir un cap supplémentaire à l'international grâce à ce financement

Actuellement, l'entreprise française compte près de 90 employés qui travaillent pour développer des solutions logicielles à destination des TPE, PME et ETI. L'objectif est d'accompagner ces organismes dans la digitalisation de leurs notes de frais. Actuellement, N2F travaille pour 10 000 clients dans 86 pays différents. « Ce partenariat avec PSG marque le début d’une nouvelle phase de croissance pour notre entreprise, et confirme à la fois la pertinence de nos solutions et notre position stratégique », affirme Nicolas Dubouloz, le président-directeur général de N2F.

Avec cette première levée de fonds, la fintech souhaite agrandir son équipe afin d'atteindre 200 salariés d'ici cinq ans. Sa branche tech et marketing sont privilégiés afin de développer et promouvoir de nouvelles solutions. Comme le précise Nicolas Bulouloz auprès de Maddyness, « Le marché est colossal, il y a 20 millions d’entreprises potentielles à adresser sur le marché européen. Dans les 5 ans à venir, notre objectif est d’en cibler 100.000 ».

Le développement au niveau européen est une priorité pour l'entreprise. Sont ciblés les marchés autrichiens, allemands et britanniques, « Ce sont des marchés où nous sommes déjà présents et qui sont très intéressants. De nombreuses ETI cherchent à se digitaliser ». En 2022, le secteur de la Fintech avait moins attiré qu'en 2021. Pour la French Tech, cette levée de fonds est une bonne nouvelle pour redresser la barre dans ce secteur clé.