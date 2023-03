L’administration Biden se prépare à réglementer bien plus fermement les investissements américains à l’étranger, avec un pays en ligne de mire : la Chine.

Plus d’investissements s’il y a un risque pour la sécurité nationale des États-Unis

Les deux premières puissances économiques mondiales sont engagées dans une guerre commerciale depuis maintenant plusieurs années, et cette dernière ne cesse de s'intensifier. Dans ce contexte, les États-Unis préparent un nouveau programme qui pourrait interdire les investissements américains dans certains secteurs en Chine, rapporte le Wall Street Journal.

Ces mesures concerneront probablement les investissements en capital-investissement et en capital-risque, dans des domaines considérés comme clé pour l’avenir et relevant de la sécurité nationale du pays, à savoir les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique. L’objectif est d’empêcher les investisseurs américains de fournir des fonds et des compétences à des entreprises chinoises qui pourraient ensuite bénéficier à Pékin.

Le programme vise à « empêcher que le capital et l'expertise des États-Unis soient exploités d'une manière qui menace sa sécurité nationale, tout en ne faisant pas peser une charge excessive sur les investisseurs et les entreprises des États-Unis », indique un rapport du département du Trésor, chargé de dessiner les contours de ces nouvelles règles avec le département du Commerce. Le programme devrait être finalisé dans un « futur proche ».

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, explique que les mesures doivent tenir compte des risques pour la sécurité nationale, et surtout ne pas créer un avantage économique injuste. « L'une des choses les plus importantes que nous puissions faire, à mon avis, est de nous assurer que nous traçons des lignes claires entre ce qui relève de la concurrence et ce qui relève de la sécurité nationale. Ces lignes sont parfois difficiles à définir, mais il est important pour nous de les définir », a-t-il déclaré.

Une discussion avec les alliés en mai

Le gouvernement américain examine depuis longtemps les investissements étrangers aux États-Unis, les interdisant dans certains cas, lorsqu’ils touchent à des domaines sensibles, par le biais du Comité pour les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), qui s’occupe notamment des discussions avec TikTok autour des données personnelles des utilisateurs américains de l’application.

Néanmoins, ces nouvelles règles, qui devraient être transposées dans un décret, constitueraient une étape supplémentaire dans le cadre d'un effort plus large de l'administration Biden pour entraver la capacité de la Chine à développer des technologies qui pourraient constituer un risque pour la sécurité nationale. Toujours selon le Wall Street Journal, les dirigeants américains vont en discuter avec leurs alliés lors d’un prochain sommet du G7 au mois de mai.

Ce nouveau programme intervient alors que les États-Unis ont lourdement restreint les exportations de semi-conducteurs en Chine. En amont, le pays a révélé ses premières conditions pour que les entreprises obtiennent des subventions dans le cadre du Chips Act, une législation visant à largement booster la production de semi-conducteurs dans le pays.