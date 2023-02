L’engouement autour de ChatGPT a ravivé le débat sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Si certains restent méfiants quant à son usage, d’autres n’hésitent pas à se servir de cette technologie pour améliorer leurs processus marketing et commerciaux. C’est dans cette optique que plusieurs applications, services et intégrations ont vue le jour, à l’image de celle introduite par les créateurs de Resonate, entreprise spécialisée dans l’IA, HubSpot et le marketing digital.

Doper votre usage de HubSpot

Cette nouvelle intégration vise à vous aider à gérer plus simplement votre relation avec vos prospects et les demandes des clients via HubSpot. Elle permet d’intégrer la puissance de ChatGPT directement dans le logiciel.

Lors de la création de vos workflows, il suffit de choisir “Envoyer à AI Assistant” dans le menu. Ensuite, c’est à vous de configurer l’action en rédigeant un prompt, c’est-à-dire les consignes à donner à l’intelligence artificielle d’OpenAI. Vous pouvez par exemple lui entrer la requête suivante : “Écrit une réponse à la demande du client” puis intégrer un jeton de personnalisation. Ce dernier permet d’afficher le contenu personnalisé à vos contacts en fonction de leurs valeurs de propriété dans votre CRM. En somme, cela sert à personnaliser le prompt. Ici, cela peut être “Veuillez décrire votre projet”.

Vous pouvez alors répéter l’opération en modifiant, bien entendu, les consignes données à ChatGPT et le jeton de personnalisation pour créer un scénario logique.

Cette intégration peut être utilisée dans différents cas de figure. Les équipes Sales et Marketing peuvent s’en servir pour rédiger des réponses contextuelles pour les demandes entrantes des clients et, segmenter les leads générés via l’Inbound ou encore traduire automatiquement des demandes. Les collaborateurs du service client y trouveront, eux aussi, leur compte, notamment pour répondre plus efficacement aux demandes des clients et identifier rapidement la raison de leur prise de contact. Il ne s’agit que quelques-uns des cas d’usage.

Cette nouvelle intégration vient compléter l’AI Assistant créé par Resonate, AIssistify. L’application peut être essayée gratuitement, vous permettant d’accéder à plusieurs services, dont celui présenté, et de générer jusqu’à 5 000 mots avec l’IA, ce qui est utile pour la rédaction de contenus. Pour plus de possibilités, il faudra se procurer la licence payante à 17 dollars.