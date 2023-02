Depuis quelques années, les villes se transforment et les populations ont de nouveaux besoins. Le changement climatique impose de nouvelles politiques urbaines et les collectivités ne sont pas toujours suffisamment armées pour opérer de telles transformations. Plusieurs organisations territoriales manifestent leur besoin de recruter des personnes capables de mener à bien ces changements indispensables. C’est pour cette raison que l’EM Normandie, une business school française reconnue par la Conférence des Grandes Écoles, a développé le MS Stratégies de Développement et Territoires sur son campus de Caen. Un cursus pour former les responsables territoriaux de demain.

Cette formation en un an permet de maîtriser les outils et les codes des politiques d'aménagement du territoire. En rejoignant le MS Stratégies de Développement et Territoires, vous serez en mesure de construire, adapter et piloter un projet territorial. Ce cursus prépare des spécialistes du développement local, au service des entreprises et des territoires. Il allie connaissances théoriques et études de cas concrets pour aiguiser l'esprit d'analyse et apporter le recul nécessaire pour développer les territoires dans une démarche stratégique d'acteurs multi-niveaux. Ce cursus caennais est classé à la 4ème place des meilleurs Masters en Management public selon Eduniversal.

Dans la même catégorie La Chine pourrait-elle perdre sa place d’usine du monde ?

Le MS Stratégies de Développement et Territoires de l’EM Normandie est accessible à plusieurs conditions. Les étudiants titulaires d’un niveau Bac+5 (école d’ingénieur, école de commerce ou université) peuvent postuler pour intégrer la formation sur le campus de Caen de l’École. Les étudiants internationaux et titulaires d’un diplôme non-français équivalent au niveau Bac+5 ou d’un diplôme de M1 (Bac+4), avec une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine, peuvent aussi postuler. La sélection se fait sur dossier et entretien de motivation.

Pour Lucas Durand, Directeur académique de la formation et Professeur assistant en économie, « Ce MS historique de l’EM Normandie existe depuis près de trente ans et évolue sans cesse pour répondre aux besoins du terrain. C’est une formation unique pour une école de management en France et en Europe. La qualité académique s’appuie sur l’apport conjoint d’enseignants-chercheurs de haut niveau et d’experts territoriaux reconnus dans leurs domaines. Les périodes d’études à l’international confèrent aux étudiants la possibilité de créer des synergies à l’extérieur de l’environnement habituel de classe ou d’entreprise, tout en observant des contextes de développement différents ».

Cette formation est par ailleurs inscrite dans une relation de longue durée avec des partenaires du territoire, un réseau important d’acteurs locaux, construit dans une confiance et une reconnaissance installée au fil du temps. Bref, en intégrant le MS Stratégies de Développement et Territoires de l’EM Normandie, vous maîtriserez les outils et les codes des politiques publiques pour fédérer des représentants d’entreprises et des collectivités autour d’une même vision et vous mobiliserez une culture académique et des connaissances techniques en stratégies territoriales pour conseiller et accompagner des porteurs de projets.

Rejoindre l’EM Normandie, c’est faire le choix d’intégrer une Grande École de Management triplement accréditée (EQUIS, AACSB, AMBA) et membre de la Conférence des Grandes Écoles. C’est choisir une institution qui possède 6 campus : Caen, Le Havre, Paris, Dubaï, Dublin et Oxford. En postulant à l’EM Normandie, vous bénéficierez également d’un réseau de choix composé de plus de 100 enseignants-chercheurs, 5 000 entreprises étroitement liées à la vie de l’École et 23 000 membres de l’association Alumni EM Normandie regroupant les étudiants et les diplômés. N’attendez plus pour postuler au MS Stratégies de Développement et Territoires.