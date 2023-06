Dans le paysage foisonnant des 130 000 organismes de formation en France, Onlineformapro se démarque par son audace et son esprit d’innovation. Forte de 25 ans d’expérience, cette entreprise EdTech à l’allure d’une start-up embrasse la puissance du numérique et de l’innovation technologique pour offrir des expériences de formation complètes et adaptées aux besoins des apprenants et des entreprises.

Une solution unique pour toute la formation

Onlineformapro a une ambition claire : réunir toute la formation en une solution complète et intégrée. Inspirée des géants technologiques qui ont marqué leur époque, tels que Microsoft, Apple et Adobe, elle propose un LMS complet, transcendant les frontières car traduit en 24 langues. Le LMS OnlineManager, est enrichi de plus de 6 000 heures de modules e-learning interactifs et innovants conçus spécialement pour une acquisition optimale des compétences et une rétention maximale des connaissances sur des thématiques extrêmement variées : Microsoft Office, savoirs de base mathématiques, bases informatiques, français, anglais, Cléa, Cléa numérique, CAO-DAO, PAO, Cybersécurité, Développement web, Marketing, Commerce, Santé…

Onlineformapro couplé au pouvoir de l’intelligence artificielle

Cependant, l’innovation ne s’arrête pas là. Onlineformapro embrasse également le pouvoir de l’intelligence artificielle pour révolutionner la formation. Grâce à des add-ons innovants intégrés à sa suite d’outils auteurs, l’entreprise EdTech utilise les IA génératives pour vous permettre de créer des modules de formation et des quiz adaptatifs pour évaluer les compétences de vos apprenants dans sa plateforme. Cette fusion entre technologie et intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la formation, offrant des possibilités inédites !

Un catalyseur de changement, un vecteur d’évolution

Il est crucial de souligner que OnlineManager LMS n’est pas qu’un simple outil : c’est bien plus que cela. C’est un catalyseur de changement, un vecteur d’évolution, spécifiquement conçu pour favoriser et nourrir une culture d’apprentissage entre pairs. OnlineManager, associé à Agora, crée une alliance puissante, combinant le caractère collaboratif à la puissance d’un LMS, tout en s’adaptant harmonieusement à votre environnement.

OnlineManager est le LMS du partage, de la collaboration, de l’apprentissage en groupe et de l’échange de compétences. Il est l’incarnation de notre passion pour l’apprentissage partagé, un outil qui donne vie à notre vision d’un monde où les compétences et les connaissances sont partagées librement, où l’apprendre ensemble devient la norme et non l’exception. C’est cette passion, cette vision, que nous souhaitons partager avec vous à travers OnlineManager.

Agora donne la possibilité aux utilisateurs d’être acteurs de leur propre développement en favorisant le partage ressources (articles, vidéos, signets, images, tweets et autres contenus pertinents provenant d’Internet), des outils de communication en temps réel, des suivi de partages, des interactions sociales et des outils de gamification.

Avec plus de 3 500 clients et 22 millions d’apprenants à travers le monde, Onlineformapro est devenu le leader incontesté du Digital Learning. Des entreprises renommées, telles que Hermès, SGDSN, L’ANSSI, La Banque De France, AtoutFrance, la CNIL et BMW font confiance à son expertise et ses innovations.