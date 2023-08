Duolingo ne devrait plus se contenter de l’apprentissage des langues. L’entreprise du secteur de l’EdTech travaillerait sur une application pour apprendre à jouer de la musique. D’ici quelques mois, les utilisateurs pourront s’exercer à la batterie, au piano ou lire des partitions.

En mars 2023, la société basée à Pittsburgh a publié plusieurs offres d’emploi pour recruter un « expert en éducation musicale qui combine à la fois des connaissances théoriques sur la recherche pertinente en sciences de l’apprentissage et une expérience d’enseignement pratique ». Une seconde était destinée à un consultant indépendant en composition musicale et en programmes d’études. Autant d’indices éloquents sur le futur projet du groupe.

Ce dernier devrait voir le jour d’ici quelques mois. Steve Moser, développeur d’applications sur iOS, a découvert des images et des fragments de code cachés dans les services mobiles de Duolingo. Ils font référence à « Duolingo Music » et à une app proposant des leçons de musique. Les lignes de codes font aussi mention de cours de batterie, de piano, de chant voire de notions de solfège.

Duolingo is preparing to launch their music learning feature soon. Music related images hidden in their mobile apps indicate that it will contain piano, drum, and sheet music lessons. More images below. $DUOL pic.twitter.com/egFt5Cqvea

