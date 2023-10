L’avènement de l’intelligence artificielle (IA) révolutionne tous les corps de métier, y compris la formation. L’enjeu reste encore de s’approprier pleinement cette innovation pour proposer des cas concrets d’utilisation. Dans le secteur, Onlineformapro est l’une des premières entreprises à y être arrivée.

La société Onlineformapro, véritable entreprise EdTech, se distingue par une audace, une innovation et une créativité sans pareil. En combinant pédagogie, technologie et IA, elle redéfinit les frontières de l’apprentissage, offrant des perspectives novatrices en matière de formation au service de ses 3500 clients et 22 millions d’apprenants à travers le globe.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Créer des modules de formation et des quiz à l’aide de l’IA

L’IA a le potentiel de transformer notre manière d’apprendre et cela, Onlineformapro l’a bien compris. L’entreprise EdTech travaille, depuis plus de quatre ans déjà, sur l’intégration de cette technologie dans toutes ses formations, solutions et services, dont sa plateforme OnlineAuteur. Cette dernière vous permet de créer rapidement et efficacement toutes vos évaluations et vos modules de formation en ligne grâce à la puissance de ChatGPT.

À partir d’un simple prompt, l’outil génère automatiquement des quiz et des activités adaptés à votre programme de formation. Son champ d’activité s’étend aussi à la création de modules de formation personnalisables en fonction des besoins et des préférences des apprenants. La conception de ressources attrayantes et pertinentes est alors grandement simplifiée, et ne prend plus que quelques secondes.

L’IA offre de façon automatisée la possibilité de personnaliser le parcours de formation de chaque apprenant en leur offrant un apprentissage adaptatif. Indiquez le thème et le sujet de formation, et l’IA agira comme un véritable chef d’orchestre au cœur du LMS. Son rôle sera de sélectionner les ressources les plus adaptées à partir de leur catalogue de plus de 6000 heures de modules e-learning interactifs. Qu’il s’agisse de cybersécurité, de bureautique, de fondamentaux mathématiques, d’informatique, d’anglais, de marketing ou de commerce, la gamme de sujets abordés est vaste.

La création d’activités pédagogiques devient simple, efficace et surtout plus individualisé.

BuddyIA : votre nouvel ami linguistique dans un pub londonien

L’apprentissage d’une langue est une aventure, et chaque aventure est mieux vécue avec un ami à ses côtés. BuddyIA est conçu comme une rencontre fortuite avec un ami dans un pub londonien, offrant une immersion linguistique sans pareil. Au lieu de s’en tenir à des leçons conventionnelles, les apprenants se retrouvent au cœur de dialogues authentiques générés par l’IA. En partageant une bière fictive, BuddyIA engage des discussions sur une infinité de sujets, à l’oral comme à l’écrit, s’ajustant habilement au niveau de chaque apprenant. C’est une révolution dans l’apprentissage des langues, où la formation se mêle à l’engagement et au divertissement. À la fin de cette expérience immersive, BuddyIA souligne vos réussites et identifie les domaines à perfectionner, allant jusqu’à analyser en temps réel votre prononciation.

OrientIA : Une IA au service des demandeurs d’emploi, alliée des professionnels de l’orientation

L’élaboration d’un projet professionnel est une étape cruciale, nécessitant une attention personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. Qu’il s’agisse d’identifier une piste professionnelle, d’envisager un changement de métier ou de rechercher de nouvelles idées pour s’orienter, Onlineformapro présente une solution innovante : OrientIA.

Mais OrientIA ne se contente pas de guider les apprenants. Pour chaque métier qu’il propose, il fournit un panorama complet : les besoins actuels en recrutement, les enjeux de l’embauche, les opportunités d’emploi et les formations disponibles dans leur région. Ces informations, précises et actualisées, sont une mine d’or pour les conseillers d’orientation, leur permettant de co-construire le chemin idéal pour l’avenir professionnel de chaque apprenant. Grâce à cette alliance entre technologie et expertise humaine, Onlineformapro ambitionne de rendre l’orientation plus vivante et plus adaptée à chaque individu.

RecrutIA : un simulateur IA d’entretien d’embauche

Après l’élaboration du projet professionnel, place à la simulation d’entretien d’embauche avec RecrutIA. La prise en main du simulateur est simple et intuitive : il suffit d’entrer le prénom de l’apprenant, le métier envisagé ou le lien de l’annonce à laquelle l’apprenant souhaite postuler. Avec ces données, l’outil adapte l’expérience pour simuler un entretien d’embauche des plus réalistes.

RecrutIA utilise des modèles de génération de texte avancés pour formuler des questions en phase avec le poste et l’annonce ciblés. Le système s’ajuste en fonction des performances de l’apprenant, modulant le niveau de difficulté selon ses réponses.

En essence, RecrutIA se transforme en recruteur, permettant à l’apprenant de se préparer de manière optimale pour le jour-J. Pour renforcer cette préparation, RecrutIA évalue les réponses de l’apprenant et fournit des retours constructifs.

Avec une vision résolument tournée vers l’innovation, Onlineformapro poursuit son objectif : proposer des expériences de formation complètes, immersives et adaptées aux besoins de chacun. La pédagogie, la technologie et l’IA sont les piliers de cette démarche. Cette approche avant-gardiste, combinée à une offre diversifiée, a déjà conquis des entreprises de renom telles que Samsung, Hermès ou encore la CNIL.