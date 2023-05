Pour apprendre une langue, il n’y a pas de secret : il faut la pratiquer le plus possible. Le problème est que si vous n’êtes pas entouré d’individus parlant ladite langue, il est difficile de progresser. La meilleure solution est alors de trouver des correspondants en ligne. Il existe aujourd’hui une flopée de sites et d’applications d’apprentissage linguistique, vous donnant l’embarras du choix. Parmi celles-ci, il y a Govar, une app d’entraide communautaire pour apprendre l’anglais.

Échanger avec des étrangers pour s’améliorer

Chaque jour, des rencontres sont organisées à des heures précises. Certains créneaux permettent de parler de la pluie et du beau temps, quand d’autres sont dédiés à des sujets précis, comme la littérature. Cela est particulièrement pratique si vous souhaitez acquérir du vocabulaire sur une thématique et rencontrer des individus avec des intérêts communs. Ils peuvent venir du monde entier et ont tous le même but que vous : progresser en anglais. Des natifs participent à certains meetings pour vous aider à atteindre cet objectif.

Pour participer à l’une de ces rencontres, il suffit de cliquer sur celles qui vous intéressent via la page d’accueil. Vous devrez alors indiquer votre niveau d’anglais : débutant, intermédiaire, avancé… Dans le cas où vous ne sauriez pas réellement que répondre, il est possible de passer un rapide test directement sur Govar pour évaluer vos compétences. Le but est de vous mettre en relation avec des personnes ayant le même niveau que vous.

Après cela, il ne vous restera plus qu’à indiquer votre prénom et à rejoindre la réunion. L’interface ressemble à celles des grands logiciels de visioconférence du marché : un bouton pour activer le micro, un autre dédié à la caméra et un chat. Pour éviter les longs silences, Govar suggère des sujets à aborder au fil de la conversation. Dans le cas où vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez vous appuyer sur la fonctionnalité de traduction. Il y a également un dictionnaire à disposition et des sous-titres pour simplifier la compréhension.

Comme la plupart des applications et des sites d’échange linguistique, Govar est entièrement gratuite ! Vous pouvez la télécharger sur l’App Store comme sur le Play Store et rejoindre une réunion dès maintenant pour accélérer votre apprentissage de l’anglais.