Duolingo, la première plateforme d’apprentissage de langue sur mobile, a annoncé, le 4 octobre, avoir racheté Gunner, un studio d’illustration et d’animation basé à Détroit, aux États-Unis. Cette acquisition, qui est une première pour l’entreprise américaine, devrait lui permettre de développer son image de marque et d’attirer davantage d’utilisateurs grâce à une production de contenus plus soutenue.

Duolingo ne veut plus voler seule

Le rachat de Gunner par Duolingo fait sens, les deux entreprises collaborent depuis 2020. Le studio a réalisé plusieurs illustrations et animations pour l’application à la chouette verte et pour sa version destinée à la petite enfance, Duolingo ABC. « L’art et l’animation sont des éléments fondamentaux de la marque Duolingo, et nous les utilisons pour faire rentrer Duolingo dans les habitudes quotidiennes dans la vie de millions d’apprenants », a déclaré Luis von Ahn, cofondateur et PDG de Duolingo, dans un communiqué.

Bob Meese, directeur général des affaires pour Duolingo, a indiqué à TechCrunch qu’il « était possible d’utiliser l’animation de façon à en retirer une valeur importante ». Il explique que le nombre d’abonnement à Duolingo Plus, son service premium, augmente significativement lorsque la société inclut une promotion animée dans l’application. « C’est quelque chose qui a une valeur économique très claire », souligne-t-il. D’après son dernier bilan trimestriel (PDF), 3,3 millions d’utilisateurs seraient abonnés à Duolingo Plus à la fin du mois de juin, soit une augmentation de 71 % sur l’année glissante.

Les 15 concepteurs, illustrateurs et animateurs de Gunner vont venir renforcer les équipes créatives de l'application d'apprentissage et l’aider à augmenter le taux d’engagements et de rétention de ses utilisateurs. « Nous avons eu la chance de collaborer avec tant de grandes marques et tant de studios, mais ces deux dernières années, Duolingo a volé nos cœurs », confesse Ian Sigmon, cofondateur de Gunner.

Si, pour le moment, l’EdTech n’a pas souhaité communiquer les termes de l’accord, ceux-ci devraient être disponibles lors de son prochain bilan trimestriel. En effet, l'entreprise est entrée à la Bourse de Wall Street le 28 juillet 2021, l’obligeant à rendre public ses opérations financières. Depuis, l’application est valorisée à plus de 4 milliards de dollars et compte 49,5 millions d’utilisateurs mensuels.