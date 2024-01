La transformation digitale n’a jamais été autant d’actualité pour les entreprises. Cette nouvelle année 2024 est placée sous le signe de l’action. Le digital et surtout la phénoménale arrivée de l’IA générative sont au cœur des problématiques des directrices et directeurs marketing. Voilà pourquoi la connaissance mais surtout la maîtrise des compétences du marketing digital et de l’IA sont aujourd’hui vitales pour réussir son projet professionnel et booster son employabilité. La théorie ne suffit plus, les travailleurs du secteur doivent être en mesure de mettre en application la stratégie concrètement.

Booster son employabilité dans le domaine du marketing

Pour comprendre les enjeux autour du marketing digital et découvrir comment améliorer votre employabilité, l’EFAP organise un webinar le 30 janvier 2024 à 18h30. Cet établissement français fondé en 1961 forme aux nouveaux métiers de la communication et gagne en popularité au fil des années.

Au cours de ce webinar, vous aurez l’occasion de découvrir une formation pensée pour accompagner les professionnels du marketing à se spécialiser. Une heure pour prendre en main son destin et découvrir les nouveaux métiers que vont chercher les entreprises dans les années à venir.

Le MBA spécialisé Digital Marketing & Business de l’EFAP, en partenariat avec le Hub Institute, est la formation de référence en marketing et communication digitale et transformation numérique des entreprises. Ce MBA spécialisé est reconnu comme une formation leader dans le domaine de la transformation digitale. Bonne nouvelle : vous n’aurez pas besoin d’attendre la rentrée scolaire habituelle en septembre. Une rentrée décalée sera proposée en mars 2024 pour pouvoir se former au plus vite.

Le MBADMB de l’EFAP a été classé deuxième au classement Eduniversal des meilleurs MBA et Masters e-Business. Le seul palmarès qui s’intéresse vraiment à la qualité individuelle de chaque formation. Il a également reçu le label Digital Marketing School. Au programme de cette conférence en ligne :

Quelles compétences-métiers indispensables en marketing ?

Quelles soft skills incontournables dans ce secteur ?

L’importance du Personal Branding

Retours sur des parcours d’alumni

Questions/Réponses avec les participants

Un MBA pour se spécialiser dans le digital

Tous ces sujets seront abordés par une équipe bien rodée : Vincent Montet, Fondateur-Directeur du MBA Digital Marketing & Business (DMB) et Vice-Président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique. À ses côtés, Anne Raballand, Demand General Manager chez Swile et diplômée de ce programme. Enfin, Florine Vannier, Innovation Manager chez Equans Digital et également Alumni MBADMB, sera aussi autour de la table.

Comme vous le comprendrez au cours du webinar du 30 janvier 2024 , le programme de l’EFAP a été imaginé pour les salariés en activité, ceux en reconversion professionnelle, les porteurs d’un projet entrepreneurial ou les étudiants à la recherche d’une cinquième année en alternance. En participant à cette conférence, vous aurez toutes les informations sur la durée de la formation et sa reconnaissance par l’État. N’oubliez pas de vous inscrire