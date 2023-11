Selon le rapport Les métiers en 2030 publié par France Stratégie et la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), 760 000 postes seraient à pourvoir chaque année d’ici à 2030, dont une multitude dans la communication et le marketing digital. Pour faire la différence sur le marché de l’emploi de ce secteur, il n’y a pas de secret : il faut acquérir de nouvelles connaissances pointues pour sortir du lot. En effet, la maîtrise des compétences du marketing et de la communication digitale est désormais vitale pour réussir son projet professionnel et accroître, de fait, son employabilité.

L’enjeu du MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l’EFAP, proposé en rentrée décalée (mars 2024), est justement de vous aider à atteindre cet objectif clé. L’école de communication de référence vous donne rendez-vous le mercredi 13 décembre 2023 à 12h30 lors d’une webinar pour en savoir plus sur sa formation leader dans le domaine de la transformation digitale. L’occasion pour vous de découvrir comment donner un coup de boost à votre carrière !

Découvrez comment donner une nouvelle impulsion à votre carrière

La communication et le marketing digital sont des disciplines qui évoluent à vitesse phénoménale. Technologies innovantes comme l’IA, nouveaux modes de consommation, nouvelles tendances qui émergent rapidement… Pour les professionnels du secteur et ceux en devenir, tout le défi est de suivre, de comprendre et de s’adapter à ces changements constants. Cela comprend la transformation digitale de l’économie, l’évolution du paysage publicitaire en ligne ou encore les mises à jour du droit du commerce numérique. Saisir les opportunités que génèrent toutes ces mutations demande nécessairement des compétences clés : community management, content marketing, social commerce, gestion de l’expérience client, data science et big data ou encore IA pour ne citer que celles-ci.

Des aptitudes indispensables que vous permet justement d’acquérir le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business de l’EFAP. Élaboré en lien avec une équipe pédagogique composée de professionnels actifs et influents, le programme est constamment redéfini en fonction des besoins du marché. Il permet ainsi aux profils débutants comme aux managers expérimentés de développer des compétences ciblées, primordiales pour piloter les transformations numériques.

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Com ? ;

Quelles sont les soft skills incontournables dans ce secteur ? ;

L’importance du personal branding.

Au cours de ce webinar , les intervenants de l’EFAP aborderont plusieurs points cruciaux :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur du MBADMB et Vice-Président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique, reviendra sur les grands enjeux de la transformation digitale et vous présentera les nombreux modules qui composent le programme de l’EFAP. Il sera accompagné de plusieurs alumni du MBA : Victoria Fleury, Social Media Manager chez Groupe SOS, Benoît Tesson, Head of channel marketing chez EMEA Orange et Arnaud Pioger, Entrepreneur & CEO d’une entreprise dans le secteur canin. Ils partageront leurs retours d’expérience sur la formation et vous en diront plus sur leur parcours professionnel. Vous pourrez leur poser toutes vos questions en direct.

Que vous soyez en activité, en reconversion professionnelle, porteur d’un projet entrepreneurial ou étudiant en recherche d’une 5ᵉ année en apprentissage, ce webinar est le rendez-vous incontournable pour devenir un spécialiste de la communication et du marketing digital. Son programme en alternance/part-time executive et sa rentrée en décalé en mars 2024 permettent à chacun de se former rapidement.

Alors, prêt à donner une nouvelle impulsion à votre carrière ? Inscrivez-vous dès maintenant au webinar de l’EFAP !