Microsoft France dévoile ce 12 mars, à l’occasion du passage à Paris de son AI Tour, un plan national sur l’intelligence artificielle. Le but est de démocratiser l’IA en France, tant au niveau des particuliers, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, qu’au niveau des entreprises. À vous l’IA se fixe comme ambition de « sensibiliser et former 100 000 Français à l’IA générative d’ici la fin de l’année ».

Microsoft veut aider les entreprises françaises à se mettre à l’IA

73 % des Français déclarent utiliser des outils sur l’IA au moins ponctuellement selon un sondage du CSA. Microsoft a commandé cette étude pour mettre en avant la nécessité de former et sensibiliser à l’IA pour accélérer l’adoption de cette technologie. « Il faut voir à vous l’IA comme un mouvement de mobilisation » présente à Siècle Digital Eneric Lopez, directeur IA et Impact social chez Microsoft France.

En soi à vous l’IA se présente comme un site, « comme un hub » pour reprendre les termes d’Eneric Lopez, qui renverra vers différentes formations mises en œuvre avec des partenaires. Kokoroe, Mandarine Academy et LinkedIn Learning proposeront gratuitement des formations de plus en plus approfondies.

Elles iront des basiques en quelques minutes, qu’est-ce qu’est l’IA générative à une initiation au prompting (savoir formuler une demande à un algorithme) et une réflexion sur les dimensions éthiques en passant par des petits tutoriels de prises en main sous forme de mooc ou webinaire. Le but n’est pas d’être expert, mais de comprendre les outils, les concepts.

Un passage important à en croire le directeur IA et Impact Social de Microsoft France, « Si une entreprise veut adopter l’IA générative il faut que ses employés soient au courant de comment cela fonctionne justement pour enlever les poncifs, la peur de ce que c’est que cette techno, qu’est-ce que ça permet de faire ou pas faire… »

Du côté des PME, start-up, associations, l’entreprise américaine va organiser via ses partenaires ou avec ces derniers des sessions d’idéation ou hackathon. En présentiel de préférence, le but de cette étape est de déterminer en quoi l’IA peut être utile. « Identifier les potentiels cas d’usages en partant vraiment de la problématique métier que l’on cherche à résoudre et non de la technologie », assure Eneric Lopez.

Microsoft souhaite lever les freins classiques à l’adoption de l’IA dans les entreprises. Il s’agit de mettre en place une stratégie, savoir par où commencer, donner la culture de l’IA générative aux employés, ne pas en avoir peur. Enfin l’organisation, avoir les compétences pour mettre en œuvre l’IA générative.

Cette initiative pose cependant la question de l’intérêt pour Microsoft : si le but n’est pas d’acculturer les personnes et organisations aux outils de la firme américaine. Eneric Lopez, par ailleurs membre du cabinet de Corinne de Bilbao, présidente France de Microsoft, assure que dans la première étape de formation « il n’y a pas de prosélytisme ». Pour les cas concrets, Eniric Lopez juge « légitime » que cela passe par les outils du groupe.