Spotify a partagé, le 31 janvier, ses résultats financiers pour le dernier trimestre de 2022. Quelques jours après avoir annoncé le licenciement de 600 salariés, l’entreprise suédoise approche des 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, tout en révélant des pertes de plus en plus lourdes.

Pas de bénéfice pour Spotify

Au cours des trois derniers mois, Spotify a enregistré 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, une croissance de 18 % par rapport au dernier trimestre de 2021. Les abonnements premium ont rapporté 2,7 milliards d’euros tandis que la publicité a permis de récolter 449 millions d’euros. Une hausse respective de 18 % et 14 % sur l’année glissante.

Pour autant, la plateforme de streaming musical affiche (PDF) une perte d’exploitation de 231 millions d’euros au dernier trimestre. À titre de comparaison, en 2021, à la même période de l’année, cette perte s’élevait à 39 millions d’euros. En parallèle, les coûts opérationnels ont augmenté de 44 % d’une année à l’autre.

Les 500 millions d’utilisateurs mensuels actifs sont en vue

Du côté de ses utilisateurs, Spotify dévoile une augmentation de 20 % sur l’année glissante pour atteindre les 489 millions d’usagers par mois. C’est 33 millions d’inscrits supplémentaires qu’au trimestre précédent et 10 millions de plus que les prévisions de la société. Le nombre de personnes ayant souscrit à l’offre premium du service a crû de 14 % pour 205 millions d’abonnés.

Dans son communiqué, le géant de la musique se félicite, « nous avons terminé 2022 avec une solide performance au quatrième trimestre, où presque tous nos indicateurs clés de performance ont surpassé les attentes ».

Spotify touché par une vague de licenciements

Malgré tout, le groupe basé à Stockholm se prépare au renvoi de 6 % de son personnel, soit environ 600 salariés. Comme de nombreuses entreprises de la tech ayant profité de la pandémie pour se développer rapidement, Spotify a fait des paris risqués en recrutant à tour de bras. En septembre dernier, la plateforme de streaming employait 9 800 personnes à temps plein.

Face au ralentissement économique, Daniel Ek, président-directeur général et cofondateur de Spotify, a indiqué devoir restructurer l’organisation de la société. Il expliquait avoir voulu « maintenir la bonne tendance liée à la pandémie et je pensais que notre activité mondiale étendue et le risque moindre de l’impact du déclin du marché publicitaire nous protégeraient. Avec le recul j’ai été trop ambitieux ».

Pour le premier trimestre de 2023, Spotify se montre prudent et vise les 3,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ces trois prochains marqueront également le passage de la barre symbolique des 500 millions d’utilisateurs mensuels actifs, pour 207 millions d’abonnés premium espérés.