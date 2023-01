Dans le monde professionnel, l’organisation est le maître-mot pour mener à bien tous ses projets. Cela demande d’avoir une bonne visibilité sur ses tâches, ses rendez-vous et ses événements. Autant dire que l’agenda est l’outil indispensable. Bien que Google Agenda soit l’application la plus utilisée pour s’organiser au quotidien, d’autres solutions pratiques existent, comme Routine ou Cron Calendar. Cette dernière s’est récemment fait racheter par Notion. Elle se lance aujourd’hui sur iOS et est toujours accessible gratuitement.

Cron Calendar débarque sur iOS

Cron Calendar est disponible sur desktop, et désormais sur iOS. Sur ordinateur comme sur mobile, le logiciel est doté d’une interface épurée, permettant aux utilisateurs de mieux visualiser leur calendrier. À gauche, vous retrouvez les agendas des membres de votre équipe. Il est possible d’en masquer certains. Ils sont récupérés et synchronisés directement depuis Google Agenda.

Un petit calendrier est affiché en haut de l’écran, et un plus détaillé au centre. Sur ce dernier, vous avez un récapitulatif des réunions qui auront lieu cette semaine. Vous pouvez bien entendu modifier l’affichage pour visualiser par jour ou mois. En cliquant sur l’un des événements, vous obtenez directement le détail de celui-ci, avec, par exemple, le lien pour rejoindre la visioconférence. Il n’est pas nécessaire de faire un clic droit ou de double-cliquer dessus pour y accéder.

Cron Calendar propose également une fonctionnalité permettant de partager ses disponibilités avec un client en quelques instants. Il suffit de les sélectionner sur votre calendrier. Un lien de partage est alors généré avec les créneaux potentiels de rendez-vous.

Une option similaire est disponible pour les équipes qui souhaitent se caler un meeting. Il est possible d’avoir une vue d’ensemble sur les agendas de chacun afin de voir les disponibilités communes. Un lien Google Meet est automatiquement créé une fois un créneau sélectionné.

Sur desktop, Cron Calendar fonctionne principalement avec les raccourcis clavier. Vous pouvez tous les retrouver sous forme de liste depuis le logiciel. Aussi, l’outil s’intègre directement à votre barre de menu sur macOS. En un clic, vous retrouvez vos rendez-vous, sans avoir à vous rendre constamment sur votre calendrier.