Dans la vie professionnelle comme personnelle, le défi reste le même : réussir à bien s’organiser. Entre les multiples rendez-vous avec des clients, les obligations familiales et les projets à achever, il peut être difficile de s’y retrouver. Pour mieux gérer son temps et ses tâches, il existe plusieurs applications sur le marché, comme Routine. Concrètement, il s’agit d’un calendrier permettant de gérer ses obligations professionnelles et personnelles à un seul endroit.

Organiser plus simplement son temps

Routine est une application gratuite disponible sur macOS, Windows et iOS. En apparence, elle ressemble à un calendrier des plus classiques. Toutefois, elle se démarque dans les fonctionnalités d’organisation qu’elle offre. En quelques instants, elle permet d’avoir une vue d’ensemble de toutes ses tâches et ses meetings professionnels comme personnels.

On ajoute ses rendez-vous et ses impératifs dans la partie à gauche du calendrier. Il suffit alors de les faire glisser sur le jour de la semaine souhaité, à l’heure à laquelle on doit effectuer la tâche ou assister à la réunion.

Pour voir les actions à réaliser au jour le jour, il faut cliquer sur la petite icône en haut du menu à gauche. On obtient ainsi une liste des choses à faire, mais également ses rendez-vous heure par heure. Afin de mieux s’y retrouver entre le pro et le perso, les meetings et les tâches à réaliser, il est possible d’ajouter des couleurs et des emojis. De cette façon, un coup d’œil suffit pour distinguer les différents éléments qui composent notre journée. On peut aussi y mettre des hashtags.

Les fonctionnalités de Routine ne s’arrêtent pas là. Admettons que l’on ait un rendez-vous sur Zoom prévu à 15 h, l’application nous envoie un rappel sous forme de notification push avec un bouton direct pour rejoindre le call. Il n’y a pas besoin de chercher le lien dans ses e-mails, ou de retourner sur le calendrier pour rejoindre l’appel. Il est même possible de prendre des notes directement sur Routine afin d’avoir tous les éléments importants au même endroit.

À noter que l’outil s’intègre à plusieurs applications phares, comme Slack, Notion, Gmail ou encore Asana.